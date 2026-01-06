Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kuwait
    Posted On
    6 Jan 2026 12:24 PM IST
    Updated On
    6 Jan 2026 12:24 PM IST

    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കാം, വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​റി​യാ​ൻ; പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം

    വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​ന്ത്ര​ണം
    അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കാം, വി​മാ​ന യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ അ​റി​യാ​ൻ; പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: വി​മാ​ന​യാ​ത്ര​ക്കൊ​രു​ങ്ങും മു​മ്പ് ഫോ​ൺ ഫു​ൾ ചാ​ർ​ജു​ചെ​യ്യാ​ൻ മ​റ​ക്കേ​ണ്ട. വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും കാ​ബി​നി​ലെ ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് ബി​ന്നു​ക​ളി​ൽ വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നും പു​തി​യ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. വി​വി​ധ എ​യ​ർ ലൈ​നു​ക​ൾ ഇ​വ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രു​ക​യാ​ണ്.

    യാ​ത്ര​ക്കി​ട​യി​ൽ ലി​ഥി​യം ബാ​ക്ട​റി​ക​ൾ ക​ത്തി അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കാം എ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം. വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ളും ബാ​റ്റ​റി​ക​ളും കൈ​ക​ളി​ൽ ക​രു​തു​ന്ന ല​ഗേ​ജു​ക​ളി​ൽ മാ​ത്ര​മേ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ അ​നു​വാ​ദ​മു​ള്ളൂ.

    100 വാ​ട്ടി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ അ​നു​മ​തി​യു​ള്ള​ത്. പ​വ​ർ ബാ​ങ്കി​ൽ അ​വ​യു​ടെ ശേ​ഷി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണം. വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ വെ​ച്ച് പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മ​റ്റ് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യ​രു​ത്. പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ചാ​ർ​ജ് ചെ​യ്യാ​നും പാ​ടി​ല്ല. ഓ​വ​ർ​ഹെ​ഡ് ബി​ന്നു​ക​ളി​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്കു​ക​ൾ വെ​ക്ക​രു​ത്. സീ​റ്റി​ന​ടി​യി​ലോ സീ​റ്റി​ന്റെ പോ​ക്ക​റ്റി​ലോ ഇ​വ വെ​ക്ക​ണം. ഇ​ത് തീ​പി​ടി​ത്തം ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ പെ​ട്ടെ​ന്ന് ശ്ര​ദ്ധി​ക്കാ​നും പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാ​നും സ​ഹാ​യി​ക്കും. യാ​ത്ര​ക്കി​ടെ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് ഡി​വൈ​സു​ക​ൾ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ടാ​വു​ക​യോ പു​ക​യോ ഗ​ന്ധ​മോ ഉ​ണ്ടാ​യാ​ൽ കാ​ബി​ൻ ക്രൂ​വി​നെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി അ​റി​യി​ക്ക​ണം.

    തീ​പി​ടി​ത്ത സാ​ധ്യ​ത ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഡി.​ജി.​സി.​എ വി​മാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​വ​ർ ബാ​ങ്ക് നി​രോ​ധി​ച്ചു. കു​വൈ​ത്ത് എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്, എ​മി​റേ​റ്റ് എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ, ഖ​ത്ത​ർ എ​യ​ർ​വേ​യ്സ്, സി​ങ്ക​പ്പൂ​ർ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നേ​ര​ത്തെ പ​വ​ർ​ബാ​ങ്കു​ക​ൾ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​മു​ണ്ട്. ഒ​ക്ടോ​ബ​റി​ൽ ദീ​മാ​പൂ​രി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഇ​ൻ​ഡി​ഗോ വി​മാ​ന​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍റെ പ​വ​ർ ബാ​ങ്കി​ന് തീ​പി​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ഡ​ൽ​ഹി ഇ​ന്ദി​രാ​ഗാ​ന്ധി എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​മാ​നം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി ഇ​റ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

