Madhyamam
    Kuwait
    date_range 5 Sept 2025 10:48 AM IST
    date_range 5 Sept 2025 10:48 AM IST

    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വൈ​കി

    എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ് വൈ​കി
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്താ​ൻ ടി​ക്ക​റ്റ് എ​ടു​ത്ത​വ​രെ വ​ല​ച്ച് എ​യ​ർ​ഇ​ന്ത്യ എ​ക്സ്പ്ര​സ്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ടേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​നം ഒ​ന്ന​ര മ​ണി​ക്കൂ​​റോ​ളം വൈ​കി. ഇ​ത് യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ദീ​ർ​ഘ​നേ​രം വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സ്ഥ​യും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കു​വൈ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് 12.55നു​ള്ള വി​മാ​നം 2.15നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ രാ​ത്രി 8.15ന് ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് എ​ത്തേ​ണ്ട വി​മാ​നം 9.40 ഓ​ടെ​യാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    കോ​ഴി​ക്കോ​ടു​നി​ന്ന് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 9.15ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ലേ​ക്ക് പു​റ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട വി​മാ​നം 11.07നാ​ണ് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഇ​തോ​ടെ 11.55ന് ​കു​വൈ​ത്തി​ലെ​ത്തേ​ണ്ട വി​മാ​നം 1.20 നാ​ണ് എ​ത്തി​യ​ത്.

    flight serviceDelayedair India ExpressKuwait News
