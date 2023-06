നടന്നുമുന്നേറി; 'പൂരം ഗഡീസ്'

cancel camera_alt പൂ​രം ഗ​ഡീ​സ് വ​ർ​ക്ക് ഔ​ട്ട് വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ്യായാമത്തി​ൽ By വെബ് ഡെസ്ക് കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ആ​രോ​ഗ്യം സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ന​ട​ന്നു മു​ന്നേ​റു​ക​യാ​ണ് കു​വൈ​ത്തി​ലെ ഒ​രു കൂ​ട്ടം മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ. ‘പൂ​രം ഗ​ഡീ​സ് വ​ർ​ക്ക് ഔ​ട്ട് വാ​രി​യേ​ഴ്‌​സ്’ എ​ന്നു​പേ​രി​ട്ട് ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യി​ൽ ഇ​ന്ന് പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യു​ള്ള അ​മ്പ​തോ​ളം പേ​രു​ണ്ട്. ദി​വ​സം 15000 സ്റ്റെ​പ്പു​ക​ൾ, അ​ര​മ​ണി​ക്കൂ​ർ വ്യാ​യാ​മം എ​ന്നി​വ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ ദി​വ​സ​വും ഇ​ത് അ​പ്ഡേ​റ്റ് ചെ​യ്യ​ണം. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ സാ​ൽ​മി​യ മ​റീ​ന ബീ​ച്ചി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​മി​ച്ചു​കൂ​ടി കൂ​ട്ട​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ക​യും വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടു​ത​ൽ സ​മ​യം ന​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക അ​ഭി​ന​ന്ദ​ന​വും പ്രോ​ത്സാ​ഹ​ന​വും ന​ൽ​കി​വ​രു​ന്നു. വ്യാ​യാ​മം ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ന്മേ​ഷ​വും ഊ​ർ​ജ​വും ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ചെ​ല​വും ഇ​ല്ലാ​ത്ത​തും ഒ​ട്ടേ​റെ ഗു​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​മാ​ണ് ന​ട​ത്തം. ഓ​ഫി​സും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞു​കൂ​ടു​ന്ന പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ വ്യാ​യാ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ​ർ​ത്തി. 2023-2024 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് ച​ല​ഞ്ചി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച മ​റീ​ന ബീ​ച്ചി​ൽ തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ചു. ഫി​റ്റ്‌​ന​സ് മെ​സ​ഞ്ച​ർ ജോ​ബി മൈ​ക്കി​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജോ​സ​ഫ് ക​ന​ക​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫെ​മി​ജ് പു​ത്തൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. വ​ർ​ക്ക് ഔ​ട്ട് ച​ല​ഞ്ചി​ലെ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ദി​വ​സ​ത്തെ വ്യാ​യാ​മ​ത്തി​ന് ര​ജീ​ഷ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ​യും സാ​ധ്യ​ത കു​റ​ക്കാം, പൊ​ണ്ണ​ത്ത​ടി​യെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കാം, ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം കു​റ​ക്കാം, പ്ര​മേ​ഹ​ത്തെ വ​രു​തി​യി​ലാ​ക്കാം, കാ​ൻ​സ​റി​നെ ത​ട​യാം, ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാം, പ്ര​തി​രോ​ധ ശ​ക്തി​കൂ​ട്ടാം, കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​ന്മാ​രാ​കാം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തം​കൊ​ണ്ട് നേ​ടി​യെ​ടു​ക്കാം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ 365 ദി​വ​സ​വും ഫി​റ്റ്ന​സ് എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യം മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ‘പൂ​രം ഗ​ഡീ​സ്’ ആ​ഞ്ഞു​ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്. Show Full Article

A group of Malayalis in Kuwait is stepping forward to protect their health