ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റിൽ പരിശോധന 52 പ്രവാസികൾ പിടിയിൽtext_fields
കുവൈത്ത് സിറ്റി: ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ താമസ നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച 52 പ്രവാസികൾ പിടിയിൽ. ഫർവാനിയ സെക്യൂരിറ്റി ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി സെക്ടറാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.
പിടിയിലായവരെ നാടുകടത്തും. ഇതിനായി ഇവരുടെ പേരുകൾ ബന്ധപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. നിയമലംഘകരെയും വിവിധ കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായ നടപടികളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഫ്രൈഡേ മാർക്കറ്റിലെ പരിശോധനയെന്ന് സുരക്ഷാ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.
നിയമവിരുദ്ധ തൊഴിൽ രീതികൾ തടയൽ, രാജ്യത്തെ താമസ നിയമലംഘകരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കൽ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പരിശോധന. പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
