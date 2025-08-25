Begin typing your search above and press return to search.
    ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന 52 പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തും
    ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന 52 പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ താ​മ​സ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ലം​ഘി​ച്ച 52 പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ൽ. ഫ​ർ​വാ​നി​യ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ പ​ബ്ലി​ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ക്ട​റാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    പി​ടി​യി​ലാ​യ​വ​രെ നാ​ടു​ക​ട​ത്തും. ഇ​തി​നാ​യി ഇ​വ​രു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് കൈ​മാ​റി. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രെ​യും വി​വി​ധ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​രു​ന്നു ഫ്രൈ​ഡേ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ലെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന് സു​ര​ക്ഷാ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ തൊ​ഴി​ൽ രീ​തി​ക​ൾ ത​ട​യ​ൽ, രാ​ജ്യ​ത്തെ താ​മ​സ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ക​രു​ടെ പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന. പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:Gulf Newskuwait cityfriday marketillegal residents
    News Summary - 52 expatriates caught by police for illegal residents
