Madhyamam
    Gulf Features
    Posted On
    9 Nov 2025 12:50 AM IST
    Updated On
    9 Nov 2025 1:01 PM IST

    റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്​ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്

    തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ ലാ​ഭം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്
    റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്​ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ളം ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്​ ലാ​ഭ​ത്തി​ൽ. 2025-26 സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ ആ​റ് മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് ഗ്രൂ​പ്പ് നി​കു​തി​ക്ക് മു​മ്പു​ള്ള ലാ​ഭം 1220കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ നാ​ലാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ്​ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ലാ​ഭം കൈ​വ​രി​ക്കാ​ൻ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക്ക്​ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ നി​കു​തി ക​ഴി​ഞ്ഞു​ള്ള ലാ​ഭം 1060കോ​ടി ദി​ർ​ഹ​മാ​ണെ​ന്ന് ക​മ്പ​നി അ​റി​യി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ൾ 13 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2025ലെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ലാ​ഭ​ക​ര​മാ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യി എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. 2025ന്റെ ​ആ​ദ്യ പ​കു​തി​യി​ൽ ജോ​ഹ​ന്നാ​സ്ബ​ർ​ഗ്, മ​സ്ക​ത്ത്, റോം, ​റി​യാ​ദ്, താ​യ്‌​പേ​യ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് 28 അ​ധി​ക വി​മാ​ന സ​ർ​വീ​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    അ​തി​നി​ടെ അ​ഞ്ച് പു​തി​യ എ350 ​വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വാ​ഹ​ന​വ്യൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. 2025 ഏ​പ്രി​ൽ 1നും ​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 30നും ​ഇ​ട​യി​ൽ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് 2.78ല​ക്ഷം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​നെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് 4 ശ​ത​മാ​നം വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണി​ത്.

    ലോ​ക​ത്താ​ക​മാ​നം 150ലേ​റെ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​മാ​യി പ​റ​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം 40വ​യ​സ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​. വ​ള​രെ ചെ​റി​യ രീ​തി​യി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി ദു​ബൈ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളു​ടെ ദീ​ർ​ഘ​വീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ന്​ ലോ​ക​ത്തെ സു​പ്ര​ധാ​ന വ്യോ​മ​സേ​വ​ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​യി വ​ള​ർ​ന്നു​ക​ഴി​ഞ്ഞു. ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ കി​ഴ​ക്കി​നെ​യും പ​ടി​ഞ്ഞാ​റി​നെ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​മാ​ന​ക​മ്പ​നി​യാ​യി മാ​റി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സി​ന്​ സ്വ​ന്ത​മാ​യി 270ഓ​ളം വി​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ട്.

    ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ ​പ്ര​കാ​രം 81രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ സ​ർ​വീ​സ്​ ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​രാ​ണ്​ വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും നി​ല​വി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള 152 ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ദു​ബൈ​യെ നേ​രി​ട്ട് ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ ലോ​ക​ത്തി​ലെ മു​ൻ​നി​ര എ​യ​ർ​ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

