Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    30 Oct 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 9:53 AM IST

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    മ​നാ​മ: പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ ദേ​ശീ​യ ത​ല​ത്തി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള പ​ത്മ​നാ​ഭ​ൻ മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ചാ​ര​ത്തി​നും പ്ര​യോ​ഗ​ത്തി​നും വി​ശി​ഷ്ട സേ​വ​നം ചെ​യ്ത​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും ഫ​ല​ക​വും അ​ട​ങ്ങി​യ​താ​ണ് അ​വാ​ർ​ഡ്. വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ദ​ഗ്ധ ജൂ​റി​യാ​ണ് വി​ജ​യി​യെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ക . pravasilegalcell@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ലി​ലോ The Secretary, Pravasi Legal Cell, D/ 144/ A, Ashram, New Delhi- 14 എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ലോ ന​വം​ബ​ർ 30ന​കം അ​പേ​ക്ഷ ല​ഭി​ക്ക​ണം.

    അ​വാ​ർ​ഡി​നാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കേ​ണ്ട വി​വി​ധ രേ​ഖ​ക​ളും അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം ചേ​ർ​ക്ക​ണം. പ്ര​മു​ഖ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും എ​റ​ണാ​കു​ള​ത്തെ ജി​ല്ല ക​ൺ​സ്യൂ​മ​ർ കോ​ട​തി അ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ ഡി.​ബി. ബി​നു, വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ സു​ബാ​ഷ് ച​ന്ദ്ര അ​ഗ​ർ​വാ​ൾ, കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ മു​ൻ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​ക്കീം, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ കെ. ​രാ​ധാ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നാ​യ ഡോ​മി​നി​ക് സൈ​മ​ൺ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മു​ൻ അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ.

    പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ല്ലി​ന്റെ ആ​ദ്യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റാ​യി​രു​ന്ന കെ. ​പ​ദ്മ​നാ​ഭ​ന്റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥ​മാ​ണ് ഈ ​പു​ര​സ്കാ​രം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്.

