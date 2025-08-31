Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 12:58 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 12:58 PM IST

    വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്

    വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ്
    വോ​യി​സ്‌ ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: അ​ൽ ഹി​ലാ​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​റു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സൗ​ജ​ന്യ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ക്യാ​മ്പി​ൽ വോ​യി​സ് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ലാ​ൽ, ജി​തി​ൻ, ഷി​ജി​ൻ, സ​ജീ​ഷ്, ബെ​ന്നി, അ​നീ​ഷ്, റെ​ജീ​ന, ദീ​പ, ശാ​മി​ല എ​ന്നി​വ​രു​ടെ പ​രി​ശ്ര​മ​ഫ​ല​മാ​യി 150ൽ ​പ​രം ആ​ളു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചു.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് പ്ര​വീ​ൺ കു​മാ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി സ​നോ​ജ് വ​യ​നാ​ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​വാ​സി ലീ​ഗ​ൽ സെ​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും ക​ൺ​ട്രി ഹെ​ഡു​മാ​യ സു​ധീ​ർ തി​രു​ന​ല​ത്ത് മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    സം​ഘ​ട​ന​യു​ടെ തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും എ​ല്ലാ​വ​രു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

