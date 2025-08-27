Begin typing your search above and press return to search.
    ഐ.സി.എഫ് വിശ്വാസപൂർവം ബുക്ക് ടെസ്റ്റ് ആഗസ്റ്റ് 29ന്

    മ​നാ​മ: കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം’ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ​ബ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്മെ​ന്റ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബു​ക്ക് ടെ​സ്റ്റ് ആ​ഗ​സ്റ്റ് 29ന് ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ഏ​ഴ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ക്കും.

    ക​ന​ൽ​പ​ഥ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ സ​ഞ്ച​രി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ദി​ശാ​ബോ​ധം ന​ൽ​കു​ക​യും പി​ന്നാ​ക്കം നി​ന്നി​രു​ന്ന സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സാ​മൂ​ഹ​മാ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ര​മാ​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യും ഉ​ന്ന​തി​യി​ലെ​ത്തി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് മാ​തൃ​ക​യാ​യ ഒ​രു മ​ഹാ മ​നീ​ഷി​യു​ടെ വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​തം വ​ര​ച്ചു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന പു​സ്ത​കം എ​ല്ലാ​വ​രും വാ​യി​ച്ചി​രി​ക്കേ​ണ്ട​തും ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തേ​ണ്ട​തു​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം പ​രീ​ക്ഷ​ക്കാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് കാ​ന്ത​പു​രം ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച മാ​ന​വി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും കാ​ഴ്ച​പ്പ​ടു​ക​ളും സ​മൂ​ഹം ഏ​റെ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ത​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്രേ​ര​ണ​യാ​ണ് നി​മി​ഷ പ്രി​യ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രു​ടെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ ഇ​ട​പെ​ട​ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു, സ്കൂ​ൾ സ​മ​യ​മാ​റ്റ​ത്തി​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സ​മൂ​ഹം വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ​യാ​ണ് സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ത​ല​ത്തി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്ന മാ​ർ​ക്കു നേ​ടു​ന്ന വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​വ​ധി സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഐ.​സി.​എ​ഫ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

