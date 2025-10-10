Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    10 Oct 2025 11:38 AM IST
    10 Oct 2025 11:38 AM IST

    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ ന​ശി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യം

    കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖു​ബൈ​സി​യാണ് നി​ർ​ദേ​ശം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച​ത്
    തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ ന​ശി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് കെ​ട്ടി​ട​നി​ർ​മാ​ണ പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യം
    അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖു​ബൈ​സി

    മ​നാ​മ: തീ​പി​ടി​ത്ത​ത്തി​ൽ വീ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്ത്, അ​ത്ത​രം വീ​ടു​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ടി​യ​ന്ത​ര ഇ​ള​വു​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് നോ​ർ​ത്തേ​ൺ മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഖു​ബൈ​സി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    പു​ന​ര​ധി​വാ​സ​വും അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​ക്കാ​ൻ വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    താ​മ​സം വൈ​കി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ, നാ​ശ​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് എ​ത്ര​യും വേ​ഗം വീ​ടു​ക​ൾ പു​ന​ർ​നി​ർ​മി​ക്കാ​നോ പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നോ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യി അ​ൽ ഖു​ബൈ​സി പ​റ​ഞ്ഞു. വീ​ടു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യി ന​ശി​ച്ച കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ (വി​ധ​വ​ക​ൾ​ക്കും അ​നാ​ഥ​ർ​ക്കും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന), മ​ര​ണ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ തീ​പി​ടി​ത്ത സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, നി​ല​വി​ലു​ള്ള ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്താ​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ന​ന്നാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന വീ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം.

    ദു​രി​ത​ത്തി​ലാ​യ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക​വും ജീ​വി​ത​പ​ര​വു​മാ​യ സ്ഥി​ര​ത നി​ല​നി​ർ​ത്താ​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശ​മെ​ന്ന് അ​ൽ ഖു​ബൈ​സി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ലെ കാ​ല​താ​മ​സ​വും നി​ഷേ​ധി​ക്ക​ലും വീ​ടും സ്വ​ത്തു​ക്ക​ളും ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ ദു​രി​തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    പെ​ട്ടെ​ന്നു​ണ്ടാ​കു​ന്ന ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം പ​ല കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളും നേ​രി​ടു​ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളും കൗ​ൺ​സി​ൽ അം​ഗം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​പ​ര​മാ​യ ത​ട​സ്സ​ങ്ങ​ളി​ല്ലാ​തെ പു​ന​ർ​നി​ർ​മാ​ണം അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ വ​ഴ​ക്കം ഉ​ണ്ടാ​ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

