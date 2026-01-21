Begin typing your search above and press return to search.
    21 Jan 2026 12:46 PM IST
    21 Jan 2026 12:46 PM IST

    ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ​യി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം

    മ​നാ​മ: ശൈ​ഖ് സ​ൽ​മാ​ൻ ഹൈ​വേ​യി​ലെ സ​ഫ്ര ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം ന​വീ​ക​ര​ണ ജോ​ലി​ക​ൾ ന​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ട്രാ​ഫി​ക്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ഹൈ​വേ​യു​ടെ ഇ​രു​വ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള ഓ​രോ വ​രി​ക​ൾ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളാ​യി അ​ട​ച്ചി​ടു​മെ​ന്നും എ​ന്നാ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​ത്തി​നാ​യി ഓ​രോ വ​രി​ക​ൾ വീ​തം എ​പ്പോ​ഴും ല​ഭ്യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും റോ​ഡ് സു​ര​ക്ഷാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു. ജോ​ലി ന​ട​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ത്ത് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത കു​റ​ച്ച് ഓ​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ബോ​ർ​ഡു​ക​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

