Madhyamam
    Bahrain
    28 Aug 2025 9:48 AM IST
    28 Aug 2025 9:48 AM IST

    ഒ​രു മി​നി​റ്റി​ൽ 27 കാ​റു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ; ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി മൂ​ന്നു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി

    ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ൾ സ​ഹ്റ ഫാ​ത്തി​മ ജാ​സി​മി​നാ​ണ് നേ​ട്ടം
    മ​നാ​മ: ഒ​രു മി​നി​റ്റ് മൂ​ന്ന് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ് കൊ​ണ്ട് 27 ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ കാ​റു​ക​ളു​ടെ പേ​രു​ക​ൾ പ​റ​ഞ്ഞ് ഇ​ന്ത്യ ബു​ക്ക് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി ബ​ഹ്റൈ​ൻ പ്ര​വാ​സി ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മൂ​ന്നു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ൾ. തൃ​ശൂ​ർ കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന സ്വ​ദേ​ശി ജാ​സി​മി​ന്റെ​യും സു​നി​ത​യു​ടെ​യും മ​ക​ൾ സ​ഹ്റ ഫാ​ത്തി​മ ജാ​സി​മാ​ണ് അ​പൂ​ർ​വ നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്. ലാ​പ് ടോ​പ് സ്ക്രീ​നി​ൽ കാ​റു​ക​ളു​ടെ ചി​ത്രം നോ​ക്കി​യാ​ണ് സ​ഹ്റ കാ​റു​ക​ളു​ടെ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞ് റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം

    2022 ആ​ഗ​സ്റ്റ് 15ന് ​ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​ണ് സ​ഹ്റ ജ​നി​ച്ച​ത്. ടാ​ൾ​റോ​പ്പ് ഇ​ക്കോ​സി​സ്റ്റം ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഡി​വി​ഷ​ൻ ഹെ​ഡ് ആ​യ ജാ​സി​മും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക് ഓ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​നു​കീ​ഴി​ലെ ഒ​രു ക​മ്പ​നി​യി​ൽ മാ​നേ​ജ​റാ​യ സു​നി​ത​യും സ്ഥി​ര​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്. യാ​ത്രാ​വേ​ള​ക​ളി​ൽ മ​ക​ൾ സ​ഹ്റ​ക്ക് ര​ണ്ട് വ​യ​സ്സ് മു​ത​ൽ കാ​റു​ക​ൾ കാ​ണു​മ്പോ​ൾ പേ​ര് പ​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ടു​ക്കു​മാ​യി​രു​ന്നു. ജാ​സി​മി​ന്‍റെ കു​വൈ​ത്തി​ലു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്ത് കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം ഇ​ട​ക്കി​ട​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ സ​ഹ​റ​യെ​യും കാ​റി​ൽ ക​യ​റ്റി ക​റ​ങ്ങും. ഇ​ങ്ങി​നെ​യാ​ണ് സ​ഹ​റ​ക്ക് കാ​റി​നോ​ട് ക​മ്പ​മാ​യ​ത്. കാ​റി​ന്‍റെ പേ​ര് ചോ​ദി​ച്ച് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി പി​ന്നീ​ട് ഓ​ർ​ത്തു​പ​റ​യു​ന്ന​ത് ശീ​ല​മാ​യി. ജാ​സി​മി​ന്‍റെ​യും

    സു​നി​ത​യു​ടെ​യും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​യി​രു​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം ബ​ഹ്റൈ​നി​ലാ​യി​രു​ന്നു. മൂ​ന്നു​വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ കു​ട്ടി ഇ​ങ്ങ​നെ​യൊ​രു റെ​ക്കോ​ർ​ഡ് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​മാ​ണ്. അ​തി​ന്‍റെ സ​ന്തോ​ഷ​ത്തി​ലാ​ണ് എ​ല്ലാ​വ​രും. ക​രൂ​പ്പ​ട​ന്ന ജെ.​ആ​ൻ​ഡ്.​ജെ സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് മീ​ഡി​യം സ്കൂ​ൾ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വീ​രാ​ൻ പി. ​സെ​യ്തി​ന്‍റെ മ​ക​നാ​ണ് സ​ഹ്റ​യു​ടെ പി​താ​വ് ജാ​സിം.

