ഇത്തവണത്തെ നോമ്പുതുറ ‘നാടൻ’ ശൈലിയിൽ മലബാറിന്റെ രുചിപ്പെരുമയുമായി എം.ആർ.എtext_fields
പ്രവാസലോകത്തെ റമദാൻ ദിനങ്ങൾക്ക് നാട്ടിലെ നോമ്പുകാലത്തിന്റെ ഓർമയും രുചിയും പകർന്നുനൽകാൻ ഗുദൈബിയയിലെ എം.ആർ.എ റസ്റ്റാറന്റ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മലബാറിന്റെ തനത് പലഹാരങ്ങളും വിഭവങ്ങളുമായി വിപുലമായ ഇഫ്താർ ഒരുക്കങ്ങളാണ് ഇത്തവണ ഉപഭോക്താക്കളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്.
നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങളിൽ ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന ആകർഷണം എം.ആർ.എയുടെ സ്നാക്സ് മേളയാണ്. തനി നാടൻ രുചിയിൽ തയാറാക്കിയ 120ൽ അധികം മലബാർ പലഹാരങ്ങളാണ് റസ്റ്റാറന്റിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ നോമ്പുതുറക്ക് മാറ്റുകൂട്ടാൻ മാങ്ങയും നെല്ലിക്കയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപ്പിലിട്ട വിഭവങ്ങളുടെ പ്രത്യേക ശേഖരവും ലഭ്യമാണ്. കൂട്ടായ നോമ്പുതുറകൾക്കായി എം.ആർ.എ വിപുലമായ പാർട്ടി ഹാളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബുഫേ സിസ്റ്റത്തിലൂടെയും മറ്റും പാർട്ടി ഹാൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, റമദാൻ മാസത്തിൽ ഹാളിനായി പ്രത്യേകം ചാർജ് ഈടാക്കുന്നതല്ല എന്നതും ഇവിടത്തെ വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്.
അത്താഴം ഇനി സ്പെഷൽ
അത്താഴത്തിനായും അതിസമൃദ്ധമായ വിഭവങ്ങളാണ് റസ്റ്റാറന്റ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുലർച്ച മൂന്നു വരെ റസ്റ്റാറന്റ് പ്രവർത്തിക്കും. കേരള സ്റ്റൈൽ മീൻ കറി മീൽസും നെയ്ച്ചോറും ഇറച്ചിയും (സ്പെഷൽ ഇറച്ചി ചോറ്) അത്താഴത്തിനായി പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.. ഗുദൈബിയ അൽ ഹംറ സിനിമക്കുസമീപം, കുവൈത്ത് പള്ളിക്കടുത്ത് വിശാലമായ കാർ പാർക്കിങ് സൗകര്യത്തോടെയാണ് റസ്റ്റാറന്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. തിരക്ക് ഒഴിവാക്കി ഭക്ഷണം വേഗത്തിൽ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേക കൗണ്ടറുകളും ഹോം ഡെലിവറി സൗകര്യവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടേക്ക് എവേ: 33494080, റസ്റ്റാറന്റ് 33626322.
വൈകിട്ട് 4 മുതൽ രാത്രി 3 വരെ കട തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കും.
മികച്ച ഇഫ്താർ പാക്കേജുകൾ
- സാധാരണക്കാർക്കും ഗ്രൂപ്പുകൾക്കും ഒരുപോലെ അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് എം.ആർ.എ തങ്ങളുടെ ഇഫ്താർ കോംബോ പാക്കേജുകൾ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
- ഇഫ്താർ കോംബോ (ബി.ഡി 0.700)- ഈത്തപ്പഴം, വെള്ളം, ജ്യൂസ്, തരിക്കഞ്ഞി, ചായ, ഫ്രൂട്ട്സ്, സ്വീറ്റ്സ്, സ്നാക്സ്
- ഇഫ്താർ പാർസൽ (1 ദീനാർ): ചിക്കൻ ബിരിയാണി, വെള്ളം, ഈത്തപ്പഴം, സമൂസ, ഫ്രൂട്ട്സ്, തൈര്, അച്ചാർ
- റമദാൻ ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സ് (1.5 ദീനാർ) - ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ചിക്കൻ 65 ബോക്സ് (ബിരിയാണിക്ക് പുറമെ വാട്ടർ, ഈത്തപ്പഴം, സ്നാക്സ്, ജ്യൂസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്)
- അൽഫാം മന്തി കോംബോ ബോക്സ് (2 ദീനാർ) - അൽഫാം മന്തി, വാട്ടർ, ജ്യൂസ്, ഫ്രൂട്ട്സ്, കുബ്ബൂസ്, മയോണൈസ്, ചട്ണി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register