സ്വിറാത്വൽ മുസ്തഖീം സമസ്ത സമ്മേളന പ്രചാരണവും അവാർഡ് ദാനവും
മനാമ: ബഹ്റൈൻ റേഞ്ച് ജംഇയ്യതുൽ മുഅല്ലിമീൻ സംഘടിപ്പിച്ച സ്വിറാത്വൽ മുസ്തഖീം സംഗമം ശ്രദ്ധേയമായി. റേഞ്ച് പ്രസിഡൻറ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് യാസിർ ജിഫ്രി തങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ സമസ്ത ബഹ്റൈൻ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് വി.കെ. കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സമസ്ത ഗ്ലോബൽ പ്രഥമ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വി.കെ. കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി എറവാക്കാടിനെ ഷാളണിയിച്ച് ആദരിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ അധ്യായനവർഷത്തിൽ സമസ്ത പൊതുപരീക്ഷയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസിൽ ടോപ് പ്ലസ്, ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ നേടിയവർക്ക് പി.കെ. പി അബ്ദുസലാം മുസ്ലിയാർ, തൊഴിയൂർ കുഞ്ഞിമുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, സി.കെ.എം സ്വാദിഖ് മുസ്ലിയാർ എന്നിവരുടെ സ്മരണാ അവാർഡുകളും ഏഴാം ക്ലാസിൽ ടോപ് പ്ലസ്, ഡിസ്റ്റിംഗ്ഷൻ നേടിയവർക്ക് കെ.കെ അബൂബക്കർ ഹസ്റത്ത്, കെ.വി. മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ കൂറ്റനാട്, പി. അബൂബക്കർ നിസാമി സ്മരണാ അവാർഡുകളും പത്താം ക്ലാസിൽ ടോപ് പ്ലസ്, ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നേടിയവർക്ക് ശംസുൽ ഉലമാ, മർഹൂം കെ.പി ഉസ്മാൻ സാഹിബ് സ്മാരക സ്മരണാ അവാർഡുകളും വിവിധ ഏരിയാ ഭാരവാഹികൾ കൈമാറി. അശ്റഫ് അൻവരി ചേലക്കര, റബീഅ് ഫൈസി അമ്പലക്കടവ്, അസ്ലം ഹുദവി കണ്ണൂർ, അബ്ദുറസാഖ് ഫൈസി ഹമദ് ടൗൺ തുടങ്ങിയവർ വിഷയാവതരണം നടത്തി. സമസ്ത ബഹ്റൈൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എസ്.എം അബ്ദുൽ വാഹിദ്, എസ്.കെ.എസ്.എസ്.എഫ് സെക്രട്ടറി നവാസ് കുണ്ടറ, റേഞ്ച് ട്രഷറർ ഇർഷാദ് പാലത്തിങ്ങൽ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഷറഫുദ്ദീൻ ഖിറാഅത്ത് നടത്തി. പ്രാരംഭ പ്രാർഥനക്ക് മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എടവണ്ണപ്പാറയും സമാപന പ്രാർഥനക്ക് ഹംസ അൻവരി മോളൂരും നേതൃത്വം നൽകി.
ബുർദ്ദ മജ്ലിസ് ശഹീം ദാരിമി, ശഫീഖ് നുജൂമി, നിഷാൻ ബാഖവി തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നു. ഡിസംബർ അഞ്ചിന് സമസ്ത പ്രസിഡൻ്റ് സയ്യിദുൽ ഉലമാ പങ്കെടുക്കുന്ന സമസ്ത ബഹ്റൈൻ തല പ്രചാരണ സമ്മേളനം വിജയിപ്പിക്കാൻ യോഗം ആഹ്വാനം ചെയ്തു. റേഞ്ച് സെക്രട്ടറി ബഷീർ ദാരിമി എരുമാട് സ്വാഗതവും നിഷാൻ ബാഖവി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
