Madhyamam
    17 Nov 2025 11:37 AM IST
    സ്വി​റാ​ത്വ​ൽ മു​സ്ത​ഖീം സ​മ​സ്ത സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും

    സ്വി​റാ​ത്വ​ൽ മു​സ്ത​ഖീം സ​മ​സ്ത സ​മ്മേ​ള​ന പ്ര​ചാ​ര​ണ​വും അ​വാ​ർ​ഡ് ദാ​ന​വും
    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്റൈ​ൻ റേഞ്ച് ജം​ഇ​യ്യ​തുൽ മു​അ​ല്ലി​മീ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്വി​റാ​ത്വ​ൽ മു​സ്ത​ഖീം സം​ഗ​മം ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. റേ​ഞ്ച് പ്ര​സി​ഡ​ൻറ് സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് യാ​സി​ർ ജി​ഫ്രി ത​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ വ​ർ​ക്കിങ് പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സ​മ​സ്ത ഗ്ലോ​ബ​ൽ പ്ര​ഥ​മ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട വി.​കെ. കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ് ഹാ​ജി എ​റ​വാ​ക്കാ​ടി​നെ ഷാ​ള​ണി​യി​ച്ച് ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ധ്യാ​യ​നവ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ സ​മ​സ്ത പൊ​തുപ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സി​ൽ ടോ​പ് പ്ല​സ്, ഡി​സ്റ്റിം​ഗ്ഷ​ൻ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് പി.​കെ. പി ​അ​ബ്ദു​സ​ലാം മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, തൊ​ഴി​യൂ​ർ കു​ഞ്ഞി​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ, സി.​കെ.​എം സ്വാ​ദി​ഖ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ എന്നിവരുടെ സ്മ​ര​ണാ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും ഏ​ഴാം ക്ലാ​സി​ൽ ടോ​പ് പ്ല​സ്, ഡി​സ്റ്റിം​ഗ്ഷ​ൻ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് കെ.​കെ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ഹ​സ്റ​ത്ത്, കെ.​വി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ കൂ​റ്റ​നാ​ട്, പി. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ നി​സാ​മി സ്മ​ര​ണാ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ൽ ടോ​പ് പ്ല​സ്, ഡി​സ്റ്റിങ്ഷ​ൻ നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് ശം​സു​ൽ ഉ​ല​മാ, മ​ർ​ഹൂം കെ.​പി ഉ​സ്മാ​ൻ സാ​ഹി​ബ് സ്മാരക സ്മ​ര​ണാ അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും വി​വി​ധ ഏ​രി​യാ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. അ​ശ്റ​ഫ് അ​ൻ​വ​രി ചേ​ല​ക്ക​ര, റ​ബീ​അ് ഫൈ​സി അ​മ്പ​ല​ക്ക​ട​വ്, അ​സ്‌​ലം ഹു​ദ​വി ക​ണ്ണൂ​ർ, അ​ബ്ദു​റ​സാ​ഖ് ഫൈ​സി ഹ​മ​ദ് ടൗ​ൺ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ വി​ഷ​യാ​വ​ത​ര​ണം ന​ട​ത്തി. സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​സ്.​എം അ​ബ്ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, എ​സ്.​കെ.​എ​സ്.​എ​സ്.​എ​ഫ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​വാ​സ് കു​ണ്ട​റ, റേഞ്ച് ട്ര​ഷ​റ​ർ ഇ​ർ​ഷാ​ദ് പാ​ല​ത്തി​ങ്ങ​ൽ എന്നിവർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഷ​റ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ഖി​റാ​അ​ത്ത് ന​ട​ത്തി. പ്രാ​രം​ഭ പ്രാ​ർ​ഥ​ന​ക്ക് മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​സ്‌​ലി​യാ​ർ എ​ട​വ​ണ്ണ​പ്പാ​റ​യും സ​മാ​പ​ന പ്രാ​ർ​ഥന​ക്ക് ഹം​സ അ​ൻ​വ​രി മോ​ളൂ​രും നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    ബു​ർ​ദ്ദ മ​ജ്ലി​സ് ശ​ഹീം ദാ​രി​മി, ശ​ഫീ​ഖ് നു​ജൂ​മി, നി​ഷാ​ൻ ബാ​ഖ​വി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്നു. ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് സ​മ​സ്ത പ്ര​സി​ഡ​ൻ്റ് സ​യ്യി​ദു​ൽ ഉ​ല​മാ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​സ്ത ബ​ഹ്റൈ​ൻ ത​ല പ്ര​ചാ​ര​ണ സ​മ്മേ​ള​നം വി​ജ​യി​പ്പി​ക്കാ​ൻ യോ​ഗം ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. റേ​ഞ്ച് സെ​ക്ര​ട്ട​റി ബ​ഷീ​ർ ദാ​രി​മി എ​രു​മാ​ട് സ്വാ​ഗ​ത​വും നി​ഷാ​ൻ ബാ​ഖ​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

