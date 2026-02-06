Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Feb 2026 2:00 PM IST
    6 Feb 2026 2:00 PM IST

    സു​ഗ​ത​സ്‌​മൃ​തി പു​ര​സ്‌​കാ​രം മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു

    സു​ഗ​ത​സ്‌​മൃ​തി പു​ര​സ്‌​കാ​രം മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലി​ന് സ​മ്മാ​നി​ച്ചു
    മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ

    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: മീ​ഡി​യ മ​ല​യാ​ളം പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ക​വ​യി​ത്രി​യും ജ്ഞാ​ന​പീ​ഠ ജേ​താ​വും കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ആ​ദ്യ വ​നി​താ ക​മീ​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​യു​മാ​യി​രു​ന്ന സു​ഗ​ത​കു​മാ​രി​യു​ടെ പേ​രി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സു​ഗ​ത​സ്‌​മൃ​തി പു​ര​സ്‌​കാ​രം പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്തെ മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് പ്ര​മു​ഖ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലി​ന് സമ്മാനിച്ചു.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മ്യൂ​സി​യം കെ.​സി.​എ​സ് പ​ണി​ക്ക​ർ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ലി​ന് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. നാ​ൽ​പ​തി​ൽ​പ​രം വ​ർ​ഷം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പൊ​ലീ​സ് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ച്ച​തി​നോ​ടൊ​പ്പം ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സാ​മൂ​ഹി​ക, സാം​സ്‌​കാ​രി​ക, ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലും മി​ക​ച്ച പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്ന മോ​നി ഒ​ടി​ക്ക​ണ്ട​ത്തി​ൽ നി​ല​വി​ൽ കാ​രു​ണ്യ വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ ഫോ​റം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, കു​ടും​ബ സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്, സെ​വ​ൻ ആ​ർ​ട്സ് ഫോ​റം ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി, വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്കൂ​ൾ യു.​പി.​പി ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്നു.

    ബി.​എം.​സി ലീ​ഡ് അ​വാ​ർ​ഡ്, ലോ​യ​ൽ, ഹോ​ണ​സ്റ്റ് ആ​ൻ​ഡ് ഹാ​ർ​ഡ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ് പേ​ഴ്സ​ൺ എ​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മി​നി​സ്ട്രി​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​വും ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. 2018ൽ ​വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സേ​ഷ​ന്റെ മി​ക​ച്ച സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​ന​ത്തി​നു​ള്ള അ​വാ​ർ​ഡും ല​ഭ്യ​മാ​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മീ​ഡി​യ സി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു.

