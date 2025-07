‘സ്ട്രോക്ക്’ വില കുറച്ച് കാണേണ്ട ഒന്നല്ല

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ന​മു​ക്കോ നാ​മു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കോ ആ​ർ​ക്കെ​ങ്കി​ലും വ​ന്നു​ചേ​രു​ന്ന​ത​ു​വ​രെ ‘സ്ട്രോ​ക്ക്’ ന​മു​ക്കെ​ല്ലാം വെ​റും ഒ​രു വാ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ അ​ത് വി​ല കു​റ​ച്ച് കാ​ണേ​ണ്ട​ത​ല്ല. വ​രാ​തി​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും വ​ന്നാ​ൽ സ്വീ​ക​രി​ക്കേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും അ​റി​ഞ്ഞി​രി​ക്ക​ണം. യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​മാ​യി ത​ല​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ന്ന അ​ടി ത​ന്നെ​യാ​ണ് സ്ട്രോ​ക്ക്. ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഒ​രു മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​വ​സ്ഥ​യാ​ണി​ത്. ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​പ്ര​വാ​ഹം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. ‘സ്ട്രോ​ക്ക്’ ബാ​ധി​ച്ച് ചി​കി​ൽ​സ തേ​ടു​ന്ന നൂ​റി​ൽ ഇ​രു​പ​തും 50 വ​യ​സ്സി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​വ​രാ​ണെ​ന്നാ​ണ് പ​ഠ​ന​ങ്ങ​ൾ. എ​ന്താ​ണ് മ​സ്തി​ഷ്കാ​ഘാ​തം (സ്ട്രോ​ക്ക്) സെ​റി​ബ്രോ-​വാ​സ്കു​ലാ​ർ ആ​ക്സി​ഡ​ന്‍റ്സ് എ​ന്നാ​ണ് മ​സ്തി​ഷ്കാ​ഘാ​തം (Stroke) അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. 'സെ​റി​ബ്രോ' എ​ന്നാ​ൽ മ​സ്തി​ഷ്കം എ​ന്നും 'വാ​സ്കു​ലാ​ർ' എ​ന്നാ​ൽ ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ൾ എ​ന്നു​മാ​ണ് അ​ർ​ഥം. ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​ക്കു​ഴ​ലു​ക​ളി​ൽ ത​ട​സ്സ​മു​ണ്ടാ​കു​ക​യോ പൊ​ട്ടു​ക​യോ ചെ​യ്യു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത് സം​ഭ​വി​ക്കു​ക. മ​ര​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണി​ത്. മ​സ്തി​ഷ്ക​ത്തി​ന് ശ​രി​യാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ മൂ​ന്ന് ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ൾ ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ് ഗ്ലൂ​ക്കോ​സ്: ത​ല​ച്ചോ​റി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ഊ​ർ​ജ​സ്രോ​ത​സ്സ്. ഓ​ക്സി​ജ​ൻ: കോ​ശ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് അ​ത്യ​ന്താ​പേ​ക്ഷി​തം. ര​ക്ത​യോ​ട്ടം: ഗ്ലൂ​ക്കോ​സും ഓ​ക്സി​ജ​നും ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്. മി​നി​സ്ട്രോ​ക്ക് ചി​ല​പ്പോ​ൾ സ്ട്രോ​ക്ക് 24 മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്രം നീ​ളു​ന്ന ഒ​രു ചെ​റി​യ രൂ​പ​ത്തി​ൽ വ​രാം. ത​ല​ച്ചോ​റി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ക്ത​യോ​ട്ടം താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത് മൂ​ല​മാ​ണി​ത്. ഇ​ത് താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക പ​ക്ഷാ​ഘാ​ത​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​കു​ന്നു. ഒ​രു പൂ​ർ​ണ മ​സ്തി​ഷ്കാ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സി​ഗ്ന​ലാ​യി ഇ​തി​നെ ക​ണ​ക്കാ​ക്കാം. ഇ​ത് ‘മ​ൾ​ട്ടി-​ഇ​ൻ​ഫാ​ർ​ക്റ്റ് ഡി​മെ​ൻ​ഷ്യ’ പോ​ലു​ള്ള മാ​ന​സി​ക​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​ഷ്ട​ത്തി​നും കാ​ര​ണ​മാ​യേ​ക്കാം.

മസ്തിഷ്കാഘാതത്തിന്‍റെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ തലച്ചോറിലെ ഒരു രക്തക്കുഴലിൽ രക്തം കട്ടപിടിച്ച് തടസ്സമുണ്ടാകുകയോ രക്തക്കുഴൽ പൊട്ടുകയോ ചെയ്യുമ്പോളാണ് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം സ്ട്രോക്കുകളുണ്ട് എംബോളിക് സ്ട്രോക്ക് ശരീരത്തിന്‍റെ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് രൂപപ്പെടുന്ന രക്തക്കട്ട തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകളിലേക്ക് എത്തുകയും അവിടെ തടസ്സമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. ത്രോംബോട്ടിക് സ്ട്രോക്ക് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ തന്നെ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടി രക്തക്കട്ട രൂപപ്പെടുകയും രക്തയോട്ടം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഹെമറാജിക് സ്ട്രോക്ക് തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു. രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബലൂൺ പോലുള്ള വീക്കം പൊട്ടുന്നത് ഇതിന് ഒരു പ്രധാന കാരണമാണ്. മസ്തിഷ്കാഘാതത്തിനുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ --തലച്ചോറിലെ രക്തക്കുഴലുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് --ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ രക്തസമ്മർദ്ദം --ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

മസ്തിഷ്കാഘാതം സംഭവിച്ചയാളെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം? ബോധക്ഷയത്തിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം (മരുന്നുകൾ, മദ്യപാനം, മറ്റ് രോഗങ്ങൾ). എന്നാൽ സ്ട്രോക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ "FAST" എന്ന ചുരുക്കെഴുത്ത് ഓർക്കുക: F = Facial Weakness (മുഖത്ത് ബലഹീനത): മുഖത്തിന്‍റെ ഒരു വശം കോടിപ്പോകുകയോ ബലഹീനത അനുഭവപ്പെടുകയോ ചെയ്യുക. പുഞ്ചിരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു വശം മാത്രം അനങ്ങുക. A = Arm Weakness (കൈക്ക് ബലഹീനത): ഒരു കൈക്ക് ബലമില്ലായ്മ അനുഭവപ്പെടുക. രണ്ട് കൈകളും ഉയർത്താൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കൈ താഴ്ന്നുപോകുക. S = Slurring of Speech (സംസാരത്തിൽ അവ്യക്തത): സംസാരം കുഴയുകയോ വാക്കുകൾ വ്യക്തമല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുക. ഒരു ലളിതമായ വാചകം ആവർത്തിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുക. T = Time (സമയം): ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. മസ്തിഷ്കാഘാതം സംഭവിച്ചതിന്‍റെ ആദ്യ 2.5 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, പരമാവധി 4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ, ന്യൂറോ ഐ.സി.യു അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ സർജിക്കൽ ടീം ഉള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ സൗകര്യത്തിൽ എത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. എത്രയും വേഗം ചികിത്സ ലഭിക്കുന്നുവോ അത്രയും അപകടം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ ലക്ഷണങ്ങൾ: ബോധക്ഷയം മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ താളം തെറ്റൽ അപസ്മാരം ശ്രദ്ധിക്കുക: --ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം തലച്ചോറിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്താൻ സാധ്യതയുള്ള "ടാർഗെറ്റ് ഓർഗനുകളിൽ" ഒന്നാണ്. അതിനാൽ, രക്തസമ്മർദ്ദവും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവും ഒപ്റ്റിമൽ നിലയിൽ നിലനിർത്തുക. --മസ്തിഷ്കാഘാതം സംഭവിച്ചതായി സംശയിച്ചാൽ ഉടൻതന്നെ നാഷണൽ ആംബുലൻസിൻ്റെ 999 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയും സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ "4444" എന്ന സ്ട്രോക്ക് ടീമിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക. --ആംബുലൻസ് എത്തുന്നതുവരെ, രോഗിയുടെ ശ്വാസമെടുക്കാനുള്ള വഴി തടസ്സമില്ലാതെ തുറന്നിടുക. ആവശ്യമെങ്കിൽ സി.പി.ആർ നൽകുക. --നേരത്തെയുള്ള രോഗനിർണ്ണയവും ശരിയായ ചികിത്സയും ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും വൈകല്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. "സമയം നിർണായക അവയവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കും." --എപ്പോഴും ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി നിലനിർത്തുക - നല്ല ഭക്ഷണം, വ്യായാമം, മതിയായ ഉറക്കം, രോഗങ്ങൾക്ക് ശരിയായ മരുന്നുകൾ കഴിക്കുക, മാനസികാരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ വിശ്രമിക്കുക. Show Full Article

'Stroke' is not something to be underestimated