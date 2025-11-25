Begin typing your search above and press return to search.
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightക​ള്ള​പ്പ​ണം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Nov 2025 10:55 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 10:55 AM IST

    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ

    സ്വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​ര​ണ വ്യാ​പാ​രി​ക​ൾ​ക്കും ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും പു​തി​യ മാ​ർ​ഗ​ നി​ർ​ദ്ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ
    ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ ത​ട​യാ​ൻ ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ
    cancel

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ വ്യാ​പാ​രി​ക​ളെ​യും ബാ​ഹ്യ ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​രെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ, തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​നു​ള്ള ധ​ന​സ​ഹാ​യം, അ​ന​ധി​കൃ​ത ധ​ന​കാ​ര്യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നും പു​തു​ക്കി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ നി​ല​വി​ൽ വ​ന്നു. വ്യ​വ​സാ​യ വാ​ണി​ജ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

    2025-ലെ ​ന​മ്പ​ർ 105 എ​ന്ന ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് സ്വ​ർ​ണ്ണ​വും ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നോ വ്യാ​പാ​രം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നോ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള ആ​ർ​ക്കും ബാ​ധ​ക​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ, ക​ള്ള​പ്പ​ണം വെ​ളു​പ്പി​ക്ക​ൽ വി​രു​ദ്ധ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം നി​ർ​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട പ്ര​ത്യേ​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ​ക്കും ഇ​ത് ബാ​ധ​ക​മാ​കും. സ്വ​ർ​ണ്ണാ​ഭ​ര​ണ ബി​സി​ന​സു​ക​ളി​ൽ 3,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​റോ അ​തി​ല​ധി​ക​മോ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് പ​ണ​മാ​യി പ​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി നി​രോ​ധി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്നു. 2,000 ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ദി​നാ​റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലു​ള്ള ഏ​തൊ​രു പ​ണ​മി​ട​പാ​ടി​നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​വി​ന്റെ തി​രി​ച്ച​റി​യ​ൽ രേ​ഖ​യു​ടെ പ​ക​ർ​പ്പ് എ​ടു​ത്തി​രി​ക്ക​ണം. ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് അ​ഞ്ച് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ക്ല​യ​ന്റി​ന്റെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ, വി​ൽ​പ​ന മൂ​ല്യം, സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ണം, വി​ൽ​പ​ന തീ​യ​തി എ​ന്നി​വ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന ര​സീ​ത് ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്ക​ണം. ബി​സി​ന​സി​ന്റെ അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത​യു​ടെ തോ​ത​നു​സ​രി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന​ക​ത്തും പു​റ​ത്തു​മു​ള്ള അ​നു​ബ​ന്ധ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഈ ​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മാ​കും.ഓ​ഡി​റ്റ​ർ​മാ​ർ ക്ല​യ​ന്റു​ക​ളെ​യും ബി​സി​ന​സി​ന്റെ യ​ഥാ​ർ​ത്ഥ ഉ​ട​മ​ക​ളെ​യും

    സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഡ്യൂ-​ഡി​ലി​ജ​ൻ​സ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്ത​ണം. ബി​സി​ന​സ് ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും നി​രീ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര നി​യ​ന്ത്ര​ണ​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണം. ഈ ​പു​തി​യ നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ സു​താ​ര്യ​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും, നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യ ധ​ന​കാ​ര്യ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ത​ട​യാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള​താ​ണ്.

