കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയാൻ കർശന നിയമങ്ങൾtext_fields
മനാമ: ബഹ്റൈനിൽ സ്വർണാഭരണ വ്യാപാരികളെയും ബാഹ്യ ഓഡിറ്റർമാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ട് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദത്തിനുള്ള ധനസഹായം, അനധികൃത ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ എന്നിവ തടയുന്നതിനും പുതുക്കിയ നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. വ്യവസായ വാണിജ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവ് ഏറ്റവും പുതിയ ഔദ്യോഗിക ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരും.
2025-ലെ നമ്പർ 105 എന്ന ഈ ഉത്തരവ് സ്വർണ്ണവും ആഭരണങ്ങളും വിൽക്കുന്നതിനോ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനോ ലൈസൻസുള്ള ആർക്കും ബാധകമാണ്. കൂടാതെ, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരം നിർവചിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓഡിറ്റർമാർക്കും ഇത് ബാധകമാകും. സ്വർണ്ണാഭരണ ബിസിനസുകളിൽ 3,000 ബഹ്റൈൻ ദിനാറോ അതിലധികമോ മൂല്യമുള്ള ഒറ്റത്തവണ ഇടപാടുകൾക്ക് പണമായി പണം നൽകുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. 2,000 ബഹ്റൈൻ ദിനാറിൽ കൂടുതലുള്ള ഏതൊരു പണമിടപാടിനും ഉപഭോക്താവിന്റെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ പകർപ്പ് എടുത്തിരിക്കണം. ഇടപാടുകളുടെ രേഖകൾ കുറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സൂക്ഷിക്കണം. ക്ലയന്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ, വിൽപന മൂല്യം, സാധനങ്ങളുടെ വിവരണം, വിൽപന തീയതി എന്നിവ വ്യക്തമാക്കുന്ന രസീത് നൽകിയിരിക്കണം. ബിസിനസിന്റെ അപകടസാധ്യതയുടെ തോതനുസരിച്ച് ബഹ്റൈനകത്തും പുറത്തുമുള്ള അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ നിയമങ്ങൾ ബാധകമാകും.ഓഡിറ്റർമാർ ക്ലയന്റുകളെയും ബിസിനസിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉടമകളെയും
സംബന്ധിച്ച് ഡ്യൂ-ഡിലിജൻസ് പരിശോധനകൾ നടത്തണം. ബിസിനസ് ബന്ധങ്ങളും ഒറ്റത്തവണ ഇടപാടുകളും നിരീക്ഷിക്കണം. ആഭ്യന്തര നിയന്ത്രണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കണം. ഈ പുതിയ നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും, നിയമവിരുദ്ധമായ ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ തടയാനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ്.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register