    date_range 26 Nov 2025 8:34 AM IST
    സോപാനം വാദ്യകലാസംഘം "സംഗീതരത്നം' പുരസ്കാരം അമ്പിളിക്കുട്ടന് സമർപ്പിക്കും

    സോപാനം വാദ്യകലാസംഘം സംഗീതരത്നം പുരസ്കാരം അമ്പിളിക്കുട്ടന് സമർപ്പിക്കും
    അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ൻ

    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​ഗീ​ത ക​ലാ​രം​ഗ​ത്തി​ന് ന​ൽ​കി​യ സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന​ക്ക് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ "സം​ഗീ​ത​ര​ത്നം" പു​ര​സ്കാ​രം സം​ഗീ​ത​ജ്ഞ​നും ബ​ഹ്റൈ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്‌ ഓ​ഫ്‌ പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ് ആ​ർ​ട്‌​സ് സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്റ്റ​റു​മാ​യ അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും. പൊ​ന്നാ​ട​യും പ്ര​ശ​സ്തി​പ​ത്ര​വും പ്ര​ത്യേ​കം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത ശി​ല്പ​വും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​രം ഡി​സം​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന് ടു​ബ്ലീ അ​ദാ​രി​പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം 2025ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ്‌ കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ്‌ അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ന് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ 22 വ​ർ​ഷ​മാ​യി ഭാ​ര​തീ​യ ക​ലാ​സാം​സ്കാ​രി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​വാ​സ ലോ​ക​ത്ത്‌ പ​തി​നാ​യി​ര​ത്തി​ല​ധി​കം ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​വാ​ൻ അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഐ.​ഐ.​പി.​എ.​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ര​നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ലേ​റെ​യാ​യി ക​ലോ​ത്സ​വ​ങ്ങ​ളി​ലും സി​നി​മാ പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്തും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും സ​ജീ​വ​മാ​യി​രു​ന്ന അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ൻ പ​ത്‌​മ​വി​ഭൂ​ഷ​ൻ ഡോ. ​ബാ​ല​മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ ശി​ഷ്യ​നാ​ണ്‌. 1982ലെ​യും 1984ലെ​യും കേ​ര​ള​സ​ർ​വ്വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ യു​വ​ജ​നോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ്വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​തി​ഭ​യാ​വു​ക​യും സ്വാ​തി​തി​രു​നാ​ൾ എ​ന്ന വി​ശ്വ​വി​ഖ്യാ​ത സി​നി​മ​യി​ലൂ​ടെ പി​ന്ന​ണി ഗാ​ന​രം​ഗ​ത്തു തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. നി​ര​വ​ധി സി​നി​മ​ക​ളി​ലും ആ​ൽ​ബ​ങ്ങ​ളി​ലും ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന​വും സം​ഗീ​ത സം​വി​ധാ​ന​വും നി​ർ​വ്വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌.

    സം​ഗീ​താ​ചാ​ര്യ​ൻ വി ​ദ​ക്ഷി​ണാ​മൂ​ർ​ത്തി, ഡോ: ​കെ ജെ ​യേ​ശു​ദാ​സ്‌, ഡോ: ​ബാ​ല​മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ തു​ട​ങ്ങി​യ അ​നേ​കം സം​ഗീ​ത പ്ര​തി​ഭ​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. കേ​ര​ള സാം​സ്കാ​രി​ക വ​കു​പ്പ്‌ 2000ത്തി​ൽ കേ​ര​ള സം​ഗീ​ത നാ​ട​ക അ​ക്കാ​ദ​മി അ​വാ​ർ​ഡ്‌ ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്‌. പ്ര​ശ​സ്ത ക​വി​യും ഗാ​ന​ര​ച​യി​താ​വു​മാ​യ അ​ഭ​യ​ദേ​വി​ന്റെ ചെ​റു​മ​ക​നാ​യ അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ൻ കോ​ട്ട​യം പ​ള്ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്‌.

    പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ത്മ​ശ്രീ ജ​യ​റാം, പ​ത്മ​ശ്രീ മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ ശ​ങ്ക​ര​ൻ​കു​ട്ടി മാ​രാ​ർ, ല​തി​ക ടീ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ക​ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്ക് മാ​തൃ​ക​യാ​യ അ​മ്പി​ളി​ക്കു​ട്ട​ന് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കി ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്നും വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം2025​ലേ​ക്ക്‌‌ എ​ല്ലാ​വ​രെ​യും ഹാ​ർ​ദ്ദ​മാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും സോ​പാ​നം വാ​ദ്യ​ക​ലാ​സം​ഘം സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ സ​ന്തോ​ഷ്‌ കൈ​ലാ​സ്‌, ര​ക്ഷാ​ധി​കാ​രി അ​നി​ൽ മാ​രാ​ർ, വാ​ദ്യ​സം​ഗ​മം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ, ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജോ​ഷി ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ർ​ത്താ​ക്കു​റി​പ്പി​ലൂ​ടെ അ​റി​യി​ച്ചു. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും.

    News Summary - Sopanam Orchestra to present "Sangee Ratnam" award to Ambilikuttan
