Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 10:57 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 10:57 AM IST

    ബു​ദ്ധി​വി​കാ​സ​ത്തി​ന് വാ​യ​ന​ശീ​ലം ഏ​റ്റ​വും ഉ​ത്ത​മം

    ബു​ദ്ധി​വി​കാ​സ​ത്തി​ന് വാ​യ​ന​ശീ​ലം ഏ​റ്റ​വും ഉ​ത്ത​മം
    റ​ഫീ​ക്ക് അ​ബ്ദു​ല്ല (ഇ​ൻ​ഡ​ക്സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് )

    മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ബു​ദ്ധി വി​കാ​സ​ത്തി​ന് ഏ​റ്റ​വും ഉ​പ​ക​രി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു ദി​ന​ച​ര്യ​യാ​ണ് വാ​യ​ന. അ​തി​ന് ഏ​റെ പ്രേ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു പ​ത്ര​മാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം’. ഗ​ൾ​ഫ് മ​ല​യാ​ളി​ക​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ​യു​ള്ള പ​ത്ര​പാ​രാ​യ​ണം എ​ന്ന സ​ദ്ഗു​ണം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​രു​ന്ന​തി​ൽ വ​ലി​യ പ​ങ്കാ​ണ് ‘ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മ’​ത്തി​നു​ള്ള​തെ​ന്ന് നി​സ്സം​ശ​യം പ​റ​യാം. വാ​യ​ന എ​ന്ന​ത് മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ മാ​ന​സി​ക​വും ബൗ​ദ്ധി​ക​വും വൈ​ചാ​രി​ക​വു​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്ന ശീ​ല​മാ​ണ്. ഇ​ത് വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ജ്ഞാ​ന​വി​കാ​സ​ത്തി​നും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക വി​കാ​സ​ത്തി​നും വ്യ​ക്തി​ത്വ നി​ർ​മാ​ണ​ത്തി​നും ശ​ക്ത​മാ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്.

    വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ, മ​നു​ഷ്യ​ൻ പു​തി​യ ലോ​ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യും പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വാ​യ​ന വ്യ​ക്തി​ജീ​വി​ത​ത്തെ വി​വി​ധ രീ​തി​ക​ളി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ത് വ്യ​ക്തി​യു​ടെ ജ്ഞാ​ന​വും ചി​ന്താ​ശേ​ഷി​യും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​മാ​യ ചി​ന്ത​ക​ൾ​ക്ക് പ്രേ​ര​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ, വ്യ​ക്തി പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ട്ട് ജീ​വി​ത​ത്തെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. വാ​യ​ന എ​ന്ന​ത് എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട വാ​ക്കു​ക​ളെ വാ​യി​ച്ച് അ​വ​യു​ടെ അ​ർ​ഥം മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത് വെ​റും വാ​ക്കു​ക​ൾ വാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​ന​പ്പു​റ​മു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​ണ്.

    വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ, മ​നു​ഷ്യ​ൻ പു​തി​യ ലോ​ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ക​യും പു​തി​യ ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഓ​രോ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള വാ​യ​ന​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്താ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ളി​ൽ പോ​ലും വാ​യ​ന​ശീ​ലം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​യും. അ​വ​രു​ടെ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള ക​ഥ​ക​ൾ, പു​രാ​ണ​ങ്ങ​ൾ, ച​രി​ത​ങ്ങ​ൾ, മ​ഹാ​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത വി​ജ​യ​ക​ഥ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യൊ​ക്കെ പ്രാ​യ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി അ​വ​രി​ൽ വാ​യ​ന​ശീ​ലം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ടു​ക്ക​ണം.

    പു​തി​യ ത​ല​മു​റ വാ​യ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന​ക​ലു​ന്നു എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ലും അ​ർ​ഥ​മി​ല്ല. അ​വ​രു​ടെ വാ​യ​നോ​പാ​ധി​ക​ൾ മാ​ത്ര​മേ മാ​റു​ന്നു​ള്ളൂ. ആ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ വി​കാ​സ​ത്തോ​ടെ, വാ​യ​ന​യു​ടെ രൂ​പ​ങ്ങ​ൾ മാ​റി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. ഇ​ന്ന് ഇ-​ബു​ക്സ്, ഓ​ഡി​യോ ബു​ക്സ്, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വാ​യ​ന​യു​ടെ പു​തി​യ രൂ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​വ വാ​യ​ന​യെ കൂ​ടു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക​യും സു​ഗ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. ഭാ​വി​യി​ൽ, വാ​യ​ന​യു​ടെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൂ​ടു​ത​ൽ വ​ർ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാം. വാ​യ​ന​യു​ടെ ശ​ക്തി മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​തി​നെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​ക്കാം. വാ​യ​ന​യി​ലൂ​ടെ, ജീ​വി​ത​ത്തെ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​കും.

