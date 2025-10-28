ബുദ്ധിവികാസത്തിന് വായനശീലം ഏറ്റവും ഉത്തമംtext_fields
റഫീക്ക് അബ്ദുല്ല (ഇൻഡക്സ് ബഹ്റൈൻ പ്രസിഡന്റ് )
മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി വികാസത്തിന് ഏറ്റവും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു ദിനചര്യയാണ് വായന. അതിന് ഏറെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പത്രമാണ് ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’. ഗൾഫ് മലയാളികളിൽ രാവിലെയുള്ള പത്രപാരായണം എന്ന സദ്ഗുണം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോരുന്നതിൽ വലിയ പങ്കാണ് ‘ഗൾഫ് മാധ്യമ’ത്തിനുള്ളതെന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം. വായന എന്നത് മനുഷ്യന്റെ മാനസികവും ബൗദ്ധികവും വൈചാരികവുമായ വളർച്ചയിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ശീലമാണ്. ഇത് വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനവികാസത്തിനും സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വികാസത്തിനും വ്യക്തിത്വ നിർമാണത്തിനും ശക്തമായ ഉപകരണമാണ്.
വായനയിലൂടെ, മനുഷ്യൻ പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും പുതിയ ആശയങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. വായന വ്യക്തിജീവിതത്തെ വിവിധ രീതികളിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഇത് വ്യക്തിയുടെ ജ്ഞാനവും ചിന്താശേഷിയും വർധിപ്പിക്കുകയും സൃഷ്ടിപരമായ ചിന്തകൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വായനയിലൂടെ, വ്യക്തി പുതിയ ആശയങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ട് ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. വായന എന്നത് എഴുതപ്പെട്ട വാക്കുകളെ വായിച്ച് അവയുടെ അർഥം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, അത് വെറും വാക്കുകൾ വായിക്കുന്നതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്.
വായനയിലൂടെ, മനുഷ്യൻ പുതിയ ലോകങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയും പുതിയ ആശയങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓരോ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള വായനകൾ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ കുട്ടികളിൽ പോലും വായനശീലം നിലനിർത്താൻ കഴിയും. അവരുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുള്ള കഥകൾ, പുരാണങ്ങൾ, ചരിതങ്ങൾ, മഹാന്മാരുടെ ജീവിത വിജയകഥകൾ എന്നിവയൊക്കെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ചുനൽകി അവരിൽ വായനശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം.
പുതിയ തലമുറ വായനയിൽ നിന്നകലുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിലും അർഥമില്ല. അവരുടെ വായനോപാധികൾ മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസത്തോടെ, വായനയുടെ രൂപങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഇ-ബുക്സ്, ഓഡിയോ ബുക്സ്, ഓൺലൈൻ ലേഖനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വായനയുടെ പുതിയ രൂപങ്ങളാണ്. ഇവ വായനയെ കൂടുതൽ ലഭ്യമാക്കുകയും സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭാവിയിൽ, വായനയുടെ പ്രാധാന്യം കൂടുതൽ വർധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. വായനയുടെ ശക്തി മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാം. വായനയിലൂടെ, ജീവിതത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താനാകും.
