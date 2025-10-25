Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightസാ​മൂ​ഹി​ക​സം​സ്കാ​രം...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 8:15 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 8:15 AM IST

    സാ​മൂ​ഹി​ക​സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന വാ​യ​ന​ശീ​ലം

    text_fields
    bookmark_border
    സാ​മൂ​ഹി​ക​സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന വാ​യ​ന​ശീ​ലം
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നു​ഷ്യ​നി​ൽ വി​ശാ​ല സാ​മൂ​ഹി​ക സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ വാ​യ​ന വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്ക് വ​ലു​താ​ണ്. ഇ​ന്ന​ത്തെ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ന്‍റ് യു​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ വി​സ്മൃ​തി​യി​ലേ​ക്ക് പോ​കു​ന്ന​തും ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വി​ശാ​ല​ത​ക​ളാ​ണ്. മാ​ന​സി​ക​മാ​യ ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും ബൗ​ദ്ധി​ക​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ശാ​രീ​രി​ക​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ പു​ത്ത​ൻ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ളും സ്വാ​യ​ത്ത​മാ​ക്കി ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സ​പൂ​ർ​വം ന​ല്ല അ​റി​വു​ക​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് പ​ക​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് വാ​യ​ന​ക്ക് പ്രാ​ധാ​ന്യം ഏ​റെ​യാ​ണ്. ‘വാ​യി​ച്ചാ​ൽ വ​ള​രും വാ​യി​ച്ചി​ല്ലേ​ൽ വ​ള​യും’ എ​ന്ന ക​വി കു​ഞ്ഞു​ണ്ണി മാ​ഷി​ന്റെ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം ന​ൽ​കി​യ വാ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​സ​ക്ത​മാ​ണ്.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ധി​കാ​രി​ക​ത​യു​ടെ​യും അ​ച്ച​ടി​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ​രു പ​രി​ധി​വ​രെ​യു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​യു​ടെ​യും ഇ​ട​യി​ലൂ​ടെ വാ​യി​ച്ച് സ​മ്പാ​ദി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ന്ന മ​നു​ഷ്യ​ന്റെ ഓ​ർ​മ​ശ​ക്തി​യു​ടെ വി​കാ​സ​വും അ​തി​ലൂ​ടെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വും ചി​ന്താ​പ​ര​വു​മാ​യ സാ​മൂ​ഹി​ക​ബോ​ധ​വും സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ മ​നു​ഷ്യ​ന് അ​മൂ​ല്യ​മാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്റെ ക​ഴി​വു​ക​ളാ​ണ്.

    പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളെ സൗ​ഹൃ​ദ​മാ​ക്കി​യ​വ​ർ, വാ​യ​ന​യെ ചേ​ർ​ത്ത് പി​ടി​ച്ച​വ​ർ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പ്ര​കാ​ശ​ഗോ​പു​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ര​ണ്ട​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നി​ട​യി​ൽ ഗ​ൾ​ഫ് മാ​ധ്യ​മം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​വും ശ്ലാ​ഘ​നീ​യ​വു​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamreadinggulf news malayalamhabits
    News Summary - Reading habits that develop social culture
    Similar News
    Next Story
    X