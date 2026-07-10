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    Bahrain
    Posted On
    date_range 10 July 2026 9:26 AM IST
    Updated On
    date_range 10 July 2026 9:31 AM IST

    പത്ത് ഹൈക്കു കവിതകൾ

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    പത്ത് ഹൈക്കു കവിതകൾ
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    1

    കല്ലറകൾക്ക്,

    മീതെയും

    വസന്തകാലം വരും

    പലരും

    പൂക്കളർപ്പിക്കുമ്പോൾ

    2

    ആടിയ ,വേഷങ്ങൾ

    അഴിച്ച് വച്ചുറങ്ങുന്നു

    മൺതരികൾ

    ക്കടിയിൽ !

    3

    നീ

    തന്ന പ്രണയം

    എന്നിൽ നിറയ്ക്കുന്നു

    നൂറുവസന്തം!

    4

    നീ, തൊട്ട നേരത്ത്

    ഒരു കാറ്റായി

    ഞാൻ മാറി

    നിന്നെ പുണരാൻ !

    5

    പെയ്തുതോർന്നിട്ടും

    മിഴികളിൽ

    ബാക്കിയായ്

    ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ

    നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ

    6

    മോഹം

    വാടി വീണ പൂവ്

    മണ്ണിനോട് ചോദിപ്പു

    വീണ്ടും ഒരു ജന്മം

    തരുമോ....?

    വിടപറച്ചിൽ

    7

    അസ്തമയ സൂര്യൻ,

    കടലിനോടു

    ചൊല്ലുന്നു

    നാളെ വരാമെന്നൊരു കള്ളം!

    8

    വേനൽ

    വരണ്ട ഭൂമി മേഘത്തെ

    നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു

    ഒരു തുള്ളി

    പ്രണയത്തിനായി !

    9

    കൊഴിഞ്ഞു ,പൂവ്,

    എങ്കിലും മാഞ്ഞിട്ടില്ല

    നിൻ്റെ സുഗന്ധം!

    10

    വഴി പിരിഞ്ഞു നാം,

    നമ്മുടെ

    ഓർമ്മ, തൻനിഴലുകൾ

    ഇന്നും

    ഒന്നിച്ചു നടപ്പൂ!

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    TAGS:poemBahrainliterature
    News Summary - poem
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