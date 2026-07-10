പത്ത് ഹൈക്കു കവിതകൾ

പത്ത് ഹൈക്കു കവിതകൾtext_fields
1
കല്ലറകൾക്ക്,
മീതെയും
വസന്തകാലം വരും
പലരും
പൂക്കളർപ്പിക്കുമ്പോൾ
2
ആടിയ ,വേഷങ്ങൾ
അഴിച്ച് വച്ചുറങ്ങുന്നു
മൺതരികൾ
ക്കടിയിൽ !
3
നീ
തന്ന പ്രണയം
എന്നിൽ നിറയ്ക്കുന്നു
നൂറുവസന്തം!
4
നീ, തൊട്ട നേരത്ത്
ഒരു കാറ്റായി
ഞാൻ മാറി
നിന്നെ പുണരാൻ !
5
പെയ്തുതോർന്നിട്ടും
മിഴികളിൽ
ബാക്കിയായ്
ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീർ
നിന്നെ ഓർക്കുമ്പോൾ
6
മോഹം
വാടി വീണ പൂവ്
മണ്ണിനോട് ചോദിപ്പു
വീണ്ടും ഒരു ജന്മം
തരുമോ....?
വിടപറച്ചിൽ
7
അസ്തമയ സൂര്യൻ,
കടലിനോടു
ചൊല്ലുന്നു
നാളെ വരാമെന്നൊരു കള്ളം!
8
വേനൽ
വരണ്ട ഭൂമി മേഘത്തെ
നോക്കിപ്പാർക്കുന്നു
ഒരു തുള്ളി
പ്രണയത്തിനായി !
9
കൊഴിഞ്ഞു ,പൂവ്,
എങ്കിലും മാഞ്ഞിട്ടില്ല
നിൻ്റെ സുഗന്ധം!
10
വഴി പിരിഞ്ഞു നാം,
നമ്മുടെ
ഓർമ്മ, തൻനിഴലുകൾ
ഇന്നും
ഒന്നിച്ചു നടപ്പൂ!
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