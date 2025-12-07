Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 7 Dec 2025 9:19 AM IST
    Updated On
    date_range 7 Dec 2025 9:19 AM IST

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്

    വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ന്റെ തി​രി​തെ​ളി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം
    ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റ്
    വി​ഹാ​ൻ വി​കാ​സ്, അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​ഫാ​സ്, ത്രി​ദേ​വ് ക​രു​ൺ

    മ​നാ​മ: ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്റൈ​നി​ൽ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റി'​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ ക്വി​സ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ വി​വി​ധ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി നി​ര​വ​ധി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​ന്ത്യ, ജി.​സി.​സി, ആ​സ്‌​ട്രേ​ലി​യ, ന്യൂ​സി​ല​ൻ​ഡ്, യു.​എ​സ്, കാ​ന​ഡ, യു.​കെ, അ​യ​ർ​ല​ൻ​ഡ്, ഫി​ൻ​ല​ൻ​ഡ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കു​ന്ന ബോ​ണീ​സ് ക്ലാ​സ്റൂം ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ പ്ര​മു​ഖ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വി​ചി​ക്ഷ​ണ​നും ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​റു​മാ​യ ബോ​ണി ജോ​സ​ഫ് ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​റാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ശി​യേ​റി​യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ പ​ത്താം​ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യ വി​ഹാ​ൻ വി​കാ​സ് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഏ​ഷ്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മ​ഫാ​സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്‌​കൂ​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ​ത്താം​ത​രം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ത്രി​ദേ​വ് ക​രു​ൺ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. ക്വി​സ് കോ​മ്പ​റ്റീ​ഷ​ൻ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ച ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ക്വി​സ് മാ​സ്റ്റ​ർ ബോ​ണി ജോ​സ​ഫ്, സോ​ണി കെ.​സി, ര​ജി​ത ടി.​കെ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ബി.​എം.​സി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫ്രാ​ൻ​സി​സ് കൈ​താ​ര​ത്ത് ഉ​പ​ഹാ​രം കൈ​മാ​റി. അ​നു ബി. ​കു​റു​പ്പ് പ​രി​പാ​ടി നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. ശ്രീ​ജി​ത്ത് പ​നാ​യി സ്വാ​ഗ​തം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    ഒ.​ഐ.​സി.​സി ദേ​ശീ​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഗ​ഫൂ​ർ ഉ​ണ്ണി​കു​ളം, ദേ​ശീ​യ ക​മ്മി​റ്റി നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ബോ​ബി പാ​റ​യി​ൽ, മ​നു മാ​ത്യു, ഷെ​മീം കെ.​സി, ര​ഞ്ജ​ൻ ക​ച്ചേ​രി, റീ​ജി​ത്ത് മൊ​ട്ട​പ്പാ​റ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    ക്വി​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഒ.​ഐ.​സി.​സി കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല ക​മ്മി​റ്റി 'കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഫെ​സ്റ്റി'​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ ന​ൽ​കി അ​നു​മോ​ദി​ച്ചു.പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ വി​ൻ​സ​ന്റ് ക​ക്ക​യം, ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്ര​വി​ൽ​ദാ​സ് പി.​വി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    അ​ഷ്‌​റ​ഫ് പു​തി​യ​പാ​ലം, അ​സീ​സ് ടി.​പി., വാ​ജി​ദ് എം. (​ജി​ല്ല സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​ർ), കെ.​പി. കു​ഞ്ഞ​മ്മ​ദ്, അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ കെ.​പി., ഫൈ​സ​ൽ പാ​ട്ടാ​ണ്ടി, സു​രേ​ഷ് മ​ണ്ടോ​ടി (വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​ർ), ഷൈ​ജാ​സ് ആ​ലോ​ക്കാ​ട്ടി​ൽ, ബി​ജു കൊ​യി​ലാ​ണ്ടി (വി​വി​ധ ക​ൺ​വീ​ന​ർ​മാ​ർ) എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ വി​ജ​യ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട ജി​ല്ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ല​ക്‌​സ് മ​ഠ​ത്തി​ൽ ക്വി​സ് പ്രോ​ഗ്രാം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു. പ്ര​വി​ൽ ദാ​സ് പി.​വി ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

