Madhyamam
    Bahrain
    date_range 1 Dec 2025 1:36 PM IST
    date_range 1 Dec 2025 1:36 PM IST

    മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ഗ്രി​ൽ​ടെ​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു

    മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ ഗ്രി​ൽ​ടെ​ക് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    ഗ്രി​ൽ​ടെ​ക് ഫാ​ക്ട​റി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ

    മ​നാ​മ: റാ​സ് സു​വൈ​ദി​ലു​ള്ള ഗ്രി​ൽ​ടെ​ക് മെ​റ്റ​ൽ പ്രോ​ഡ​ക്ട് ക​മ്പ​നി കേ​ര​ള ഭ​ക്ഷ്യ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.ക​മ്പ​നി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ബി​ജു ജോ​ണും സൗ​മ്യ ബി​ജു​വും മ​റ്റ് സ്റ്റാ​ഫ്‌ അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ഹൃ​ദ്യ​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണ​മൊ​രു​ക്കി. തു​ട​ർ​ന്ന് ക​മ്പ​നി ന​ട​ന്ന് കാ​ണു​ക​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ​പ്പ​റ്റി ചോ​ദി​ച്ച​റി​യു​ക​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നും മ​ന്ത്രി സ​മ​യം ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​ദ്യ​മാ​യി ഒ​രു മ​ന്ത്രി​യെ നേ​രി​ട്ട് കാ​ണാ​നും സം​സാ​രി​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ലു​ള്ള സ​ന്തോ​ഷം തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ക​മ്പ​നി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​തി​ലു​ള്ള ന​ന്ദി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രും അ​റി​യി​ച്ചു. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ കേ​ര​ള കോ​ഓ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗ​വു​മാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ എ​ൻ.​കെ. ജ​യ​ൻ, സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​കെ. സു​ഹൈ​ൽ, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം ഷാ​ജി മൂ​ത​ല എ​ന്നി​വ​ർ മ​ന്ത്രി​യോ​ടൊ​പ്പം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.

    MinisterVisitsgulfMinister G.R. Anil
