Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Dec 2025 11:47 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Dec 2025 11:47 AM IST

    ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്റേ​താ​ക​ട്ടെ

    ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം തി​രി​ച്ച​റി​വി​ന്റേ​താ​ക​ട്ടെ
    ഇ​സ്മാ​യി​ൽ പ​തി​യാ​ര​ക്ക​ര

    വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി വെ​ട്ടി​യൊ​രു​ക്കി​യ വ​ർ​ഗീ​യ വാ​രി​ക്കു​ഴി​യി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു വീ​ണ്ടു​വി​ചാ​ര​വു​മി​ല്ലാ​തെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ ന​യി​ച്ച പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്റെ തെ​റ്റാ​യ ന​യ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ണി​ത ഫ​ല​മാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​ൽ നേ​രി​ട്ട ദ​യ​നീ​യ പ​രാ​ജ​യം. പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക​ഴി​ഞ്ഞ കു​റ​ച്ചു​കാ​ല​ങ്ങ​ളാ​യി പാ​ർ​ട്ടി തു​ട​രു​ന്ന വ​ർ​ഗീ​യ​ത മാ​ത്രം വി​ള​മ്പു​ന്ന വെ​ള്ളാ​പ്പ​ള്ളി​യെ​പ്പോ​ലൊ​രു സ​മു​ദാ​യ നേ​താ​വി​നെ തോ​ളി​ലേ​റ്റി അ​യാ​ളു​ടെ മു​സ്‍ലിം വി​രു​ദ്ധ സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ച്ഛ​ന്ന​മാ​യി മേ​ലൊ​പ്പ് ചാ​ർ​ത്തു​ന്ന സ​മീ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ യ​ഥാ​ർ​ഥ​ത്തി​ൽ കൊ​ല്ലം പോ​ലു​ള്ള ഇ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​മാ​യി ബി.​ജെ.​പി വ​രു​ന്ന​തി​നും, മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തി​ൽ ചു​വ​പ്പി​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം ഒ​ന്നി​ൽ ഒ​തു​ങ്ങി​യ​തു​മെ​ല്ലാം പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​യി എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞാ​ൽ അ​തി​ൽ അ​തി​ശ​യോ​ക്തി അ​ശേ​ഷ​മി​ല്ല ത​ന്നെ.

    ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി​യി​ൽ നി​ന്നും പൊ​തു ജ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത് തി​ക​ച്ചും മ​തേ​ത​ര നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ മാ​ത്ര​മാ​ണെ​ന്ന് ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി കേ​ര​ളം പാ​ർ​ട്ടി​യോ​ട് വി​ളി​ച്ചു പ​റ​യു​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ലം എ​ന്നു​വേ​ണം പ​റ​യാ​ൻ. ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നെ​ന്ന് പ​ര​സ്യ​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ചി​ല മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ മാ​ത്രം പ്ര​ശ്ന​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും, ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന് ചു​വ​ട്ടി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന മു​ഴു​വ​ൻ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഉ​ത്ത​രം അ​വ​രാ​ണെ​ന്നും ഇ​ട​ക്കി​ടെ ആ​ണ​യി​ട്ട് കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ​യു​മൊ​ക്കെ നി​ര​ർ​ഥ​ക​ത​യും ഇ​ര​ട്ട​ത്താ​പ്പും സ​മൂ​ഹം തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന​ത് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ത്തി​ന്റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ത്യേ​ക​ത എ​ന്നു വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ പ​റ​യാം. കാ​ര​ണം വ​ർ​ത്ത​മാ​ന ഇ​ന്ത്യ​യെ മു​ച്ചൂ​ടും വി​ഴു​ങ്ങി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന ഫാ​ഷി​സ​ത്തെ അ​വ​ഗ​ണി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഇ​ന്ത്യ​ൻ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ത്തി​ൽ കൊ​തു​കി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം പോ​ലു​മി​ല്ലാ​ത്ത മു​സ്‍ലിം സം​ഘ​ട​ന​ക​ളെ പൊ​ലി​പ്പി​ച്ചു​കാ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള പ്ര​ചാ​ര​വേ​ല​ക​ൾ സ്വ​ന്തം ശ​വ​ക്കു​ഴി തോ​ണ്ടു​ന്ന ഒ​ന്നാ​യി​പ്പോ​യെ​ന്ന കാ​ര്യം പാ​ർ​ട്ടി തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞി​ല്ല.

    ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ മ​തേ​ത​ര പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ വ​ർ​ഗീ​യ​ത വോ​ട്ടി​നു വേ​ണ്ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ അ​തി​ന്റെ ഫ​ലം കൊ​ണ്ട് പോ​വു​ക യ​ഥാ​ർ​ഥ വ​ർ​ഗീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ളാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​വ് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത് കൂ​ടി​യാ​ണ് ഈ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ. പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ൻ എ​ന്ന നേ​താ​വി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​വി​ട്ടി മെ​തി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്ന ന​ഗ്ന​സ​ത്യ​ത്തി​ന്റെ ആ​ത്യ​ന്തി​ക ഫ​ലം കൂ​ടി​യാ​യി ഈ ​പ​രാ​ജ​യ​ത്തെ വി​ല​യി​രു​ത്തേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്നി​ന്റെ​യും അ​വ​സാ​ന വാ​ക്ക​ല്ല എ​ന്ന​തു​കൊ​ണ്ട് ത​ന്നെ നി​ല​വി​ൽ പി​ന്തു​ട​രു​ന്ന ത​ല തി​രി​ഞ്ഞ ന​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ തി​രു​ത്ത​ലു​ക​ൾ ത​ന്നെ​യാ​യി​രി​ക്കും പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ തി​രി​ച്ചു വ​ര​വി​ന് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ക. തീ​വ്ര വ​ർ​ഗീ​യ​ശ​ക്തി​ക​ളു​ടെ ശ​ബ്ദ​വു​മാ​യി പാ​ർ​ട്ടി​യു​ടെ ഒ​ച്ച ചി​ല നേ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ത്തു പോ​യ​തി​ന്റെ തി​ക്ത​ഫ​ല​മാ​ണ് ഉ​രു​ക്കു​കോ​ട്ട​ക​ളി​ൽ സം​ഭ​വി​ച്ച ചി​ല ഉ​ല​ച്ചി​ലു​ക​ൾ. ക​മ്യൂ​ണി​സ്റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി നി​ല നി​ൽ​ക്കേ​ണ്ട​ത് മ​ത നി​ര​പേ​ക്ഷ കേ​ര​ള​ത്തി​ന് തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും അ​ത്യാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​ണ്.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത​മാ​യ താ​ൽ​പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​വേ​ണ്ടി പ്ര​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​ശാ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ളെ ഒ​റ്റു കൊ​ടു​ക്കാ​ൻ ഇ​നി​യും മു​തി​ർ​ന്നാ​ൽ ആ​ത്യ​ന്തി​ക​മാ​യി കേ​ര​ള​വും ചു​വ​ന്ന കൊ​ടി ഒ​രു സു​ഖ​മു​ള്ള ഓ​ർ​മ മാ​ത്ര​മാ​യി ചു​രു​ങ്ങി​പ്പോ​വും. അ​ങ്ങ​നെ സം​ഭ​വി​ക്കാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി​യെ സ്നേ​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ തീ​ർ​ച്ച​യാ​യും നി​സ്സം​ഗ​ത വി​ട്ടൊ​ഴി​ഞ്ഞേ പ​റ്റൂ. ഈ ​ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​തി​നു​ള്ള ഒ​രു പ്ര​ചോ​ദ​ന​മാ​യി തീ​ര​ട്ടെ.

