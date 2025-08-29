Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightയു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Aug 2025 8:27 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Aug 2025 8:27 AM IST

    യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്

    text_fields
    bookmark_border
    യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​റെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് ഹ​മ​ദ് രാ​ജാ​വ്
    cancel
    camera_alt

    യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ ചാ​ൾ​സ് ബ്രാ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ഡ് കൂ​പ്പ​റി​നെ​ രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ സ്വീ​ക​രി​ക്കുന്നു

    മ​നാ​മ: യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ അ​ഡ്മി​റ​ൽ ചാ​ൾ​സ് ബ്രാ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ഡ് കൂ​പ്പ​റി​നെ​യും പ്ര​തി​നി​ധി​സം​ഘ​ത്തെ​യും സ്വീ​ക​രി​ച്ച് രാ​ജാ​വ് ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഇ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. സ​ഫ്രി​യ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ പു​തി​യ പ​ദ​വി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത കൂ​പ്പ​റി​ന് രാ​ജാ​വ് ആ​ശം​സ​ക​ൾ അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​ക്കും സ​മാ​ധാ​ന​ത്തി​നും വേ​ണ്ടി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​യു.​എ​സ് പ്ര​തി​രോ​ധ, സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് വി​ജ​യ​മാ​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ദ​ശാ​ബ്ദ​ങ്ങ​ളാ​യി നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ത​ന്ത്ര​പ്ര​ധാ​ന​മാ​യ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും വി​ശ്വാ​സ​ത്തി​ലും ബ​ഹു​മാ​ന​ത്തി​ലും അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ അ​ടു​ത്ത ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞ രാ​ജാ​വ്, വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ഉ​റ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ യു.​എ​സ് ഭ​ര​ണ​കൂ​ടം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ​യും രാ​ജാ​വ് പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ, മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:king hamadU.S.commandercentral commander
    News Summary - king Hamad receives U.S. Central Command commander
    Similar News
    Next Story
    X