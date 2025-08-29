യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് കമാൻഡറെ സ്വീകരിച്ച് ഹമദ് രാജാവ്text_fields
മനാമ: യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡ് കമാൻഡർ അഡ്മിറൽ ചാൾസ് ബ്രാഡ്ഫോർഡ് കൂപ്പറിനെയും പ്രതിനിധിസംഘത്തെയും സ്വീകരിച്ച് രാജാവ് ഹമദ് ബിൻ ഇസ ആൽ ഖലീഫ. സഫ്രിയ കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ യു.എസ് സെൻട്രൽ കമാൻഡിന്റെ പുതിയ പദവി ഏറ്റെടുത്ത കൂപ്പറിന് രാജാവ് ആശംസകൾ അറിയിക്കുകയും പ്രാദേശിക സുരക്ഷക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടി ബഹ്റൈൻ-യു.എസ് പ്രതിരോധ, സുരക്ഷാ സഹകരണം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിജയമാശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
ദശാബ്ദങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന തന്ത്രപ്രധാനമായ ബന്ധങ്ങളും വിശ്വാസത്തിലും ബഹുമാനത്തിലും അധിഷ്ഠിതമായ അടുത്ത ചരിത്രപരമായ പങ്കാളിത്തവും എടുത്തുപറഞ്ഞ രാജാവ്, വിവിധ മേഖലകളിലെ ഉഭയകക്ഷി സഹകരണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ അഭിനന്ദിച്ചു. പ്രാദേശിക സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പിക്കുന്നതിൽ യു.എസ് ഭരണകൂടം വഹിക്കുന്ന പങ്കിനെയും രാജാവ് പ്രശംസിച്ചു.
കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ, മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു.
