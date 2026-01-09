Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    9 Jan 2026 2:24 PM IST
    9 Jan 2026 2:24 PM IST

    കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം 16ന് ​

    തു​റാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി
    കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം 16ന് ​
    സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​റാ​ബ്

    സ​ഖാ​ഫി

    അ​ൽ അ​സ്ഹ​രി

    മ​നാ​മ: സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ സെ​ന്റി​ന​റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള യാ​ത്ര​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം ജ​നു​വ​രി 16ന് ​രാ​ത്രി എ​ട്ടി​ന് സ​ൽ​മാ​നി​യ കെ. ​സി​റ്റി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് സാ​ര​ഥി​യും മ​ർ​ക​സ് ഉ​പാ​ധ്യ​ക്ഷ​നു​മാ​യ സ​യ്യി​ദ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് തു​റാ​ബ് സ​ഖാ​ഫി അ​ൽ അ​സ്ഹ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​വും. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ കാ​സ​ർ​കോ​ടു​നി​ന്ന് ആ​രം​ഭി​ച്ച കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ഇ​തി​ന​കം മ​ല​പ്പു​റം ജി​ല്ല പി​ന്നി​ട്ടു. സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹീം ഖ​ലീ​ലു​ൽ ബു​ഖാ​രി, പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​നാ​യ​ക​ൻ​മാ​രാ​യ യാ​ത്ര മ​റ്റു ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ സ്വീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സ​മാ​പി​ക്കും.

    സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ നൂ​റാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഐ.​സി.​എ​ഫ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സെ​ന്റി​ന​റി സ​ന്ദേ​ശ പ്ര​ചാ​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​ളം​ബ​രം, ഉ​ണ​ർ​ത്തു യാ​ത്ര, ജ​ന​സ​മ്പ​ർ​ക്കം, ല​ഘു​ലേ​ഖ വി​ത​ര​ണം, ച​രി​ത്ര പ​ഠ​നം, പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ, സ്നേ​ഹ സം​ഗ​മ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ വി​വി​ധ ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്നു. ബ​ഹ്റൈ​നി​ലെ എ​ട്ട് റീ​ജ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ളു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഉ​ണ​ർ​ത്തു​ജാ​ഥ​ക്ക് 42 കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കും.

    ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ്ര​മു​ഖ പ​ണ്ഡി​ത​ന്മാ​രും സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്കാ​രി​ക രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ​രും സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. ഐ.​സി.​എ​ഫ് ബ​ഹ്റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​കെ. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ ല​ത്വീ​ഫി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന യോ​ഗം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ന്തി​മ​രൂ​പം ന​ൽ​കി. കെ.​സി. സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, സു​ലൈ​മാ​ൻ ഹാ​ജി, അ​ഡ്വ. എം.​സി. അ​ബ്ദു​ൽ ക​രീം, അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​കീം സ​ഖാ​ഫി കി​നാ​ലൂ​ർ, ഉ​സ്മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി, റ​ഫീ​ഖ് ല​ത്വീ​ഫി, ശി​ഹാ​ബു​ദ്ദീ​ൻ സി​ദ്ദീ​ഖി, ശം​സു​ദ്ദീ​ൻ സു​ഹ് രി, ​മു​സ്ത​ഫ ഹാ​ജി ക​ണ്ണ​പു​രം, സി.​എ​ച്ച് അ​ഷ്റ​ഫ്, സി​യാ​ദ് വ​ള​പ​ട്ട​ണം, ശ​മീ​ർ പ​ന്നൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

