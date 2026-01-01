Begin typing your search above and press return to search.
    കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം 16ന്

    കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യ സ​മ്മേ​ള​നം 16ന്
    ​മ​നാ​മ : കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്തി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കേ​ര​ള യാ​ത്ര​ക്ക് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കും. കേ​ര​ള മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​രാ​ണ് യാ​ത്രാ നാ​യ​ക​ൻ. സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഖ​ലീ​ൽ ബു​ഖാ​രി, പേ​രോ​ട് അ​ബ്ദു​റ​ഹ്‌​മാ​ൻ സ​ഖാ​ഫി എ​ന്നി​വ​ർ ഉ​പ​നാ​യ​ക​രാ​ണ്. മ​നു​ഷ്യ​ർ​ക്കൊ​പ്പം എ​ന്ന​താ​ണ് കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം.

    യാ​ത്ര 16ന് ​തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് സ​മാ​പി​ക്കും. സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ സെ​ന്റി​ന​റി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് മു​സ്‍ലിം ജ​മാ​അ​ത്ത് കേ​ര​ള​യാ​ത്ര ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 1.30ന് ​യാ​ത്രാ​നാ​യ​ക​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ള്ളാ​ൾ സ​യ്യി​ദ് മ​ദ​നി മ​ഖാം സി​യാ​റ​ത്ത്(​സ​ന്ദ​ർ​ശ​നം)​ന​ട​ക്കും. 2.30 ന് ​സ​മ​സ്ത കേ​ര​ള ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്ഇ. ​സു​ലൈ​മാ​ൻ മു​സ്‍ലി​യാ​രും കേ​ര​ള യാ​ത്ര സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​എ​സ്. ആ​റ്റ​ക്കോ​യ ത​ങ്ങ​ളും (കു​മ്പോ​ൽ) ജാ​ഥാ നാ​യ​ക​ൻ കാ​ന്ത​പു​രം എ.​പി. അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ മു​സ്‍ലി​യാ​ർ​ക്ക് പ​താ​ക കൈ​മാ​റും. ക​ർ​ണാ​ട​ക ജം​ഇ​യ്യ​തു​ൽ ഉ​ല​മ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് മു​സ്‍ലി​യാ​ർ മാ​ണി, ക​ർ​ണാ​ട​ക സ്പീ​ക്ക​ർ യു.​ടി ഖാ​ദ​ർ, ദ​ർ​ഗ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഹ​നീ​ഫ് ഹാ​ജി ഉ​ള്ളാ​ൾ, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഫാ​സി​ൽ, റ​സ് വി ​കാ​വ​ല്‍ക്കാ​ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ക്കും. നാ​ലി​ന് കാ​സ​ർ​കോ​ട്ട് ചെ​ർ​ക്ക​ള​യി​ൽ ജി​ല്ല നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സെൻറി​ന​റി ഗാ​ർ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ക​മ്പ​ടി​യോ​ടെ യാ​ത്ര​യെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും.

    TAGS:baharin news
    News Summary - Kerala Muslim Jamaat Kerala Yatra Solidarity Conference on 16th
