    date_range 29 Nov 2025 7:51 AM IST
    date_range 29 Nov 2025 9:27 AM IST

    കേരളം എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം- മന്ത്രി ജി.ആർ. അനിൽ

    ന​വ​കേ​ര​ള കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്ന മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ

    മ​നാ​മ: എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വീ​ട്ടു​ന​മ്പ​ർ ഉ​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് എ​ന്ന നി​ല​വി​ലെ മാ​ന​ദ​ണ്ഡം മാ​റ്റി ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ് ഉ​ള്ള എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും റേ​ഷ​ൻ കാ​ർ​ഡ് ന​ൽ​കു​ക​യും കേ​ര​ള​ത്തെ അ​തി​ദാ​രി​ദ്ര്യ​മു​ക്ത​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള വി​പ്ല​വ​ക​ര​മാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ത്തി​ന് ആ​ദ്യ ചു​വ​ട് എ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ഈ ​തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്ത സ​ർ​ക്കാ​റ​ണ് കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ ഇ​ട​ത് സ​ർ​ക്കാ​റെ​ന്ന് കേ​ര​ള ഭ​ക്ഷ്യ സി​വി​ൽ സ​പ്ലൈ​സ് മ​ന്ത്രി ജി.​ആ​ർ. അ​നി​ൽ. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഡി​ലൈ​റ്റ് പാ​ർ​ട്ടി ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ കു​ടും​ബ സം​ഗ​മം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കി​ക്കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും പ്ര​വാ​സി​ക്ഷേ​മ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    സ​ർ​ക്കാ​ർ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ന​ല്ല​വ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ കൈ​ത്താ​ങ്ങോ​ടെ​യാ​ണെ​ന്നും മ​ല​യാ​ളി​ക​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ​യും സം​ഘ​ട​നാ​ബോ​ധ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​ക്കെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണ് 40 വ​ർ​ഷ​ത്തി​ല​ധി​ക​മാ​യി കെ​ട്ടു​റ​പ്പോ​ടെ ഈ ​സം​ഘ​ട​ന മു​ന്നോ​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​തെ​ന്നും ഈ ​കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ സ​ന്തോ​ഷ​വും അ​ഭി​മാ​ന​വു​മാ​ണ് എ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ചേ​ർ​ത്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ​മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​ശ​സ്ത സേ​വ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന മ​നാ​മ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ റ​ഹിം വാ​വ​കു​ഞ്ഞി​ന്റെ അ​ഭാ​വ​ത്തി​ൽ മ​ക​ൻ അ​ൻ​സി​ൽ ബ​ഷീ​റി​നും ബി​സി​ന​സ്‌ രം​ഗ​ത്ത് 25 വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ കെ.​ആ​ർ. പ്ര​ദീ​പ് കു​മാ​റി​നും ന​വ​കേ​ര​ള​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം മ​ന്ത്രി ന​ൽ​കി. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് എ​ൻ.​കെ. ജ​യ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ.​കെ. സു​ഹൈ​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും കോ​ർ​ഡി​നേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യും ലോ​ക കേ​ര​ള​സ​ഭ അം​ഗ​വു​മാ​യ ജേ​ക്ക​ബ് മാ​ത്യു, ലോ​ക കേ​ര​ള സ​ഭ അം​ഗം ഷാ​ജി മൂ​ത​ല എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ ക​രി​വ​ന്നൂ​ർ എം.​സി ആ​യ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ജോ.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ശാ​ന്ത് മാ​ണി​യ​ത്ത് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

