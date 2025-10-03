Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 3 Oct 2025 12:01 PM IST
    Updated On
    date_range 3 Oct 2025 12:01 PM IST

    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025: ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി

    കെ.​സി.​എ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025: ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി
    മ​നാ​മ: കേ​ര​ള കാ​ത്ത​ലി​ക്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​സി.​എ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ 2025 മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സ്കൂ​ൾ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും മ​റ്റു പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും കാ​ര​ണം സ​മ​യം കൂ​ടു​ത​ൽ അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭ്യ​ർ​ഥ​ന​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ് സം​ഘാ​ട​ക​ർ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​യ​ത്.

    വ്യ​ക്തി​ഗ​ത ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 7 വ​രെ​യും ഗ്രൂ​പ് ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 വ​രെ​യും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. ഇ​തോ​ടെ കൂ​ടു​ത​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക സ​മി​തി അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 17ന് ​വൈ​കീ​ട്ട് എ​ട്ടി​ന് കെ.​സി.​എ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ ​മ​ത്സ​രം അ​ര​ങ്ങേ​റും. സാ​ഹി​ത്യം, സം​സ്കാ​രം, ക​ലാ​രം​ഗം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യു​ള്ള മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി, അ​ഞ്ച് പ്രാ​യ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി 180ൽ ​അ​ധി​കം വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഈ ​വേ​ദി​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് അ​വ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണി​ത്.

    ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ൻ തീ​യ​തി നീ​ട്ടി​യ​തി​ലൂ​ടെ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന എ​ല്ലാ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​വ​സ​രം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്ന് കെ.​സി.​എ ടാ​ല​ന്റ് സ്കാ​ൻ ചെ​യ​ർ​പേ​ഴ്‌​സ​ൻ സി​മി ലി​യോ അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് കെ.​സി.​എ ഓ​ഫി​സി​ലോ www.kcabahrain.com എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യോ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    X