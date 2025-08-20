Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 20 Aug 2025 12:08 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Aug 2025 12:08 PM IST

    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ മാ​റ്റം; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യക്തമാക്കി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ

    രാ​ജി​ക്ക​ത്ത് രേ​ഖ​യും ഒ​രു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യും വേ​ണം
    വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ മാ​റ്റം; ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വ്യക്തമാക്കി എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ
    മ​നാ​മ: വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യി​ൽ​നി​ന്ന് മ​റ്റൊ​രാ​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച് ലേ​ബ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് റെ​ഗു​ലേ​റ്റ​റി അ​തോ​റി​റ്റി (എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ). രേ​ഖാ​മൂ​ല​മു​ള്ള രാ​ജി​ക്ക​ത്ത് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​തോ​റി​റ്റി ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു. പു​തി​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ എ​ക്സ്പാ​ട്രി​യേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റം (ഇ.​എം.​എ​സ്) വ​ഴി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ രാ​ജി​ക്ക​ത്ത് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട് എ​ന്ന​തി​ന്റെ തെ​ളി​വ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്. ഇ​ത് രാ​ജി​ക്ക​ത്ത് നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ എ​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള ത​ർ​ക്ക​ങ്ങ​ൾ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ, എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യും മ​റ്റ് ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ അം​ഗീ​കാ​ര​ത്തി​നാ​യി അ​യ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ അ​ധി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ ച​ട്ട​ക്കൂ​ടി​നു​ള്ളി​ൽ പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രു തൊ​ഴി​ലാ​ളി നി​ല​വി​ലെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ​യാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തെ​ങ്കി​ൽ, തൊ​ഴി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ അം​ഗീ​ക​രി​ക്കാ​നോ നി​ര​സി​ക്കാ​നോ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യ്ക്ക് അ​ധി​കാ​ര​മു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ സേ​വ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് ഈ ​മാ​റ്റം ത​ട​യാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല. എ​ങ്കി​ലും, നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച് നോ​ട്ടീ​സ് പി​രീ​ഡ് നി​ശ്ച​യി​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ​ക്ക് അ​നു​മ​തി​യു​ണ്ട്. ഇ​ത് സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി 30 ദി​വ​സ​മാ​ണ്, ക​രാ​റി​നെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച് 90 ദി​വ​സം വ​രെ​യാ​കാം. എ​ല്ലാ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി അ​നു​മ​തി​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ചാ​ൽ, വി​ദേ​ശ​തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് പു​തി​യ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാം.

    “സു​താ​ര്യ​ത, ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം, സ്ഥി​ര​ത” എ​ന്നീ ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ ത​ത്ത്വ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ൽ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ​യും ത​ർ​ക്ക​ര​ഹി​ത​മാ​യും ന​ട​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കും തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക​ൾ​ക്കും ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു. രാ​ജി​ക്ക​ത്ത് തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന രേ​ഖ​യും ഒ​രു​വ​ർ​ഷം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യെ​ന്ന വ്യ​വ​സ്ഥ​യും ഈ ​പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ഇ​ത് തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത​യും വി​ദേ​ശ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ മാ​റ്റ​ത്തി​നു​ള്ള അ​വ​കാ​ശ​വും ത​മ്മി​ൽ സ​ന്തു​ലി​താ​വ​സ്ഥ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ എ​ൽ.​എം.​ആ​ർ.​എ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു. തൊ​ഴി​ൽ ക​മ്പോ​ള​ത്തി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സു​ഗ​മ​വും ത​ർ​ക്ക​ര​ഹി​ത​വു​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം.

    TAGS:resignationLMRAbaharain newsforeign workers
    News Summary - Job change for foreign workers; LMRA clarifies procedures
