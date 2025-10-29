Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:16 AM IST

    എ​ച്ച്.​പി.​എ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി

    എ​ച്ച്.​പി.​എ​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി
    ഹോ​പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണ് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ന​ട​ന്ന ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഹോ​പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ൺ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 31ന് ​പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മാ​യി ന​ട​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്‍ലി ക്ല​ബ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ക. മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ത്തി. ബി.​എം.​സി ഹാ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളും ബ്രോ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ബ​ഡീ​സ് ടീ​മും ചേ​ർ​ന്ന് ഒ​ഫീ​ഷ്യ​ൽ ജ​ഴ്‌​സി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്‌​തു.

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വൈ​കീ​ട്ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡു​ക​ളു​ടെ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ നൃ​ത്ത​നൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. കൊ​ല്ലം പ്ര​വാ​സി അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മ​ല​പ്പു​റം ഡി​സ്ട്രി​ക്‌​ട് ഫോ​റം, വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് ആ​ല​പ്പി, വോ​യ്‌​സ് ഓ​ഫ് മാ​മ്പ-​ക​ണ്ണൂ​ർ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തൃ​ശൂ​ർ കു​ടും​ബം, ഗ്ലോ​ബ​ൽ തി​ക്കോ​ടി​യ​ൻ​സ് ഫോ​റം, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, കോ​ട്ട​യം പ്ര​വാ​സി ഫോ​റം, ത​ല​ശ്ശേ​രി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കൂ​ട്ടാ​യ്‌​മ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മാ​ട്ടൂ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ന​വ​കേ​ര​ള, കെ.​എം.​സി.​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​ഇ​സ ടൗ​ൺ, വി​ശ്വ​ക​ല സാം​സ്‌​കാ​രി​ക​വേ​ദി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ പ്ര​മു​ഖ പ​ന്ത്ര​ണ്ട് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നു​ക​ളാ​ണ് ഹോ​പ്പ് പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗി​ന്റെ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ണി​ൽ മ​ത്സ​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​എം.​സി യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഫെ​ഡ​റേ​ഷ​നും സ​ഹ​ക​രി​ക്കും.

    TAGS:baharin newsJersey Launchgulf news malayalam
    News Summary - HPL held jersey launch on October 31
