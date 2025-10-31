Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 31 Oct 2025 2:09 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Oct 2025 2:37 PM IST

    'ഹോ​പ്പ് എ​ച്ച്.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്' ഇ​ന്ന്

    ഹോ​പ്പ് എ​ച്ച്.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് ഇ​ന്ന്
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​ത​യും ടീം ​സ്പി​രി​റ്റും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ച്ച് ഹോ​പ്പ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഹോ​പ്പ് എ​ച്ച്.​പി.​എ​ൽ (എ​ച്ച്.​പി.​എ​ൽ) ക്രി​ക്ക​റ്റ് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച സി​ഞ്ചി​ലെ അ​ൽ അ​ഹ്ലി ക്ല​ബ് സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കും.

    രാ​വി​ലെ ഏ​ഴി​ന് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ​ക​ലും രാ​ത്രി​യു​മാ​യി വി​വി​ധ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യാ​ണ് ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കാ​ണി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ചോ​ദ​ന​മേ​കാ​ൻ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ത്വ​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ടാ​വും. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​യും കാ​ഷ് പ്രൈ​സു​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത നേ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭി​ക്കും.

    Show Full Article
    TAGS:Cricket NewschampionshiphopeBahrain
    News Summary - 'Hope HPL Cricket Championship' today
