ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈന് ചരിത്ര നേട്ടം: 19 വിദ്യാർഥികൾക്ക് രാജ്യപുരസ്കാർ അവാർഡ്text_fields
മനാമ: ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ബഹ്റൈനിൽ സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് വിഭാഗത്തിലെ 19 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അഭിമാനകരമായ നേട്ടം. സ്കൂളിലെ ആറ് സ്കൗട്ടുകളും 13 ഗൈഡുകളും ഈ വർഷത്തെ രാജ്യ പുരസ്കാർ അവാർഡിന് യോഗ്യത നേടി. ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ ഓവർസീസ് ഓക്സിലിയറി യൂണിറ്റ് വഴി ബഹ്റൈനിൽ നിന്നുള്ള സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ ഒരു ബാച്ച് ഈ വിശിഷ്ട അംഗീകാരത്തിന് യോഗ്യത നേടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ്.
രാജ്യ പുരസ്കാർ ഗൈഡ് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ: ജതിൻ ജംഗിർ, അഭിഷേക് അഭിലാഷ്, മുഹമ്മദ് ഷഹബാസ് മൂസ, അയാൻ അബ്ദുൾ ഷുക്കൂർ, ബെർഹാനു ഇബെൻലാൽ, മോറിസ് വർഗീസ് മോൻസി.
രാജ്യ പുരസ്കാർ സ്കൗട്ട് അവാർഡ് ജേതാക്കൾ: ആൻ പോൾ, സാക്ഷി ഗണേഷ് ഭട്ട്, ദക്ഷ ശ്രീഷ വിജേഷ്, നിസി സൂസൻ ഡിജു, നീലാംബരി നൈജു, സെയ്റ പോൾ കൈതാരത്ത്, വർഷിണി പ്രഭാകരൻ, ശ്രേയ പ്രശാന്ത് കാർക്കള, സാത്വിക വ്യാസ്, നേഹ സാറ ഡിജു, ജോവെറ്റ ആന്റണി, ഹിരൺമയി അയ്യപ്പൻ നായർ, നിഹാര ലിതീഷ് പണിക്കർ.
ഭാരത് സ്കൗട്ട്സ് ആൻഡ് ഗൈഡ്സിന്റെ ദേശീയ ആസ്ഥാനം ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ കർണാടകയിലെ സംസ്ഥാന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ രാജ്യ പുരസ്കാര പരീക്ഷാ ക്യാമ്പ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. സ്കൗട്ടിംഗിന്റെയും ഗൈഡിംഗിന്റെയും അടിസ്ഥാന മൂല്യങ്ങളോടുള്ള അവരുടെ സമർപ്പണം, സ്ഥിരോത്സാഹം, അച്ചടക്കം, പ്രതിബദ്ധത എന്നിവയാണ് ഈ നേട്ടം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത്.
കഠിന പരിശീലനത്തിലൂടെയും വിലയിരുത്തലിലൂടെയും പ്രകടമായ പ്രായോഗിക കഴിവുകളെയാണ് രാജ്യ പുരസ്കാർ അവാർഡ് അംഗീകരിക്കുന്നത്. സ്കൂൾ ചെയർമാൻ അഡ്വ. ബിനു മണ്ണിൽ വറുഗീസ്, സെക്രട്ടറി വി. രാജപാണ്ഡ്യൻ, വൈസ് ചെയർമാനും സ്പോർട്സ് അംഗവുമായ ഡോ. മുഹമ്മദ് ഫൈസൽ, അസി. സെക്രട്ടറിയും അക്കാദമിക അംഗവുമായ രഞ്ജിനി മോഹൻ, ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ, പ്രിൻസിപ്പൽ ശാന്ത കുമാർ ദസരി, അക്കാദമിക അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രാജേഷ് നായർ എന്നിവർ അവാർഡ് ജേതാക്കളെയും സ്കൗട്ട് മാസ്റ്റർ ആർ. ചിന്നസാമിയെയും അഭിനന്ദിച്ചു.