    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Sept 2025 11:40 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Sept 2025 11:40 AM IST

    ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സൂ​ചി​ക; അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​നം

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 54ാം റാ​ങ്ക്
    ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സൂ​ചി​ക; അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് ബ​ഹ്‌​റൈ​ന് അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​നം
    മ​നാ​മ: സി.​ഇ.​ഒ വേ​ൾ​ഡ് മാ​ഗ​സി​ൻ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ 2025ലെ ​ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് അ​ഞ്ചാം സ്ഥാ​ന​വും ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ 54ാം സ്ഥാ​ന​വും നേ​ടി. 38.48 പോ​യ​ന്റാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    അ​റ​ബ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ യു.​എ.​ഇ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 17ാം സ്ഥാ​നം), സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 37ാം സ്ഥാ​നം), തു​നീ​ഷ്യ മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 49ാം സ്ഥാ​നം), ല​ബ​നാ​ൻ നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​ത്തും (ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 50-ാം സ്ഥാ​നം) എ​ത്തി.

    ഈ ​സൂ​ചി​ക​യി​ൽ ജോ​ർ​ഡ​ൻ (അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് 6-ാം സ്ഥാ​നം, ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 56ാം സ്ഥാ​നം), ഒ​മാ​ൻ (അ​റ​ബ് ലോ​ക​ത്ത് 7ാം സ്ഥാ​നം, ആ​ഗോ​ള ത​ല​ത്തി​ൽ 66-ാം സ്ഥാ​നം) എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ​ക്കാ​ൾ മു​ന്നി​ലാ​ണ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ.

    കു​വൈ​ത്ത്, മൊ​റോ​ക്കോ, ഖ​ത്ത​ർ, അ​ൽ​ജീ​രി​യ, ഇ​റാ​ഖ്, ഈ​ജി​പ്ത്, സു​ഡാ​ൻ, ലി​ബി​യ എ​ന്നീ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ താ​ഴെ സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്. മ​രു​ന്നു​ക​ളു​ടെ ല​ഭ്യ​ത, അ​തി​ന്‍റെ വി​ല, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും മേ​ഖ​ല​യെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ സ​ന്ന​ദ്ധ​ത എ​ന്നീ മൂ​ന്ന് പ്ര​ധാ​ന മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​ണ് ഈ ​സൂ​ചി​ക ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. സൂ​ച​ക​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ല പ്രാ​ദേ​ശി​ക​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ് കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ച​ത്.

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ ഈ ​റാ​ങ്കി​ങ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് പ​റ​യു​ന്നു. ഇ​ത് രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ശ​സ്തി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​യും നി​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളെ​യും രാ​ജ്യ​ത്തേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കാ​നും സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്നു.

    കൂ​ടാ​തെ, പൗ​ര​ന്മാ​ർ​ക്കും താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്കും സ​മ​ഗ്ര​മാ​യ പ​രി​ച​ര​ണം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​നാ​യി ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലും വി​ദ​ഗ്ധ​രാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രി​ലും തു​ട​ർ​വി​ക​സ​നം ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഈ ​വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    News Summary - Healthcare Index; Bahrain ranks fifth in the Arab world
