Madhyamam
    Bahrain
    1 Jan 2026 2:43 PM IST
    1 Jan 2026 2:43 PM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ക​ലാ​ല​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ക​ലാ​ല​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു
    സുബിൻ അയ്യമ്പുഴ- ഇംഗ്ലണ്ട്, സതീശൻ ഒ.പി. -മലേഷ്യ

    മ​നാ​മ: ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ പ​തി​ന​ഞ്ചാ​മ​ത് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ഥ, ക​വി​ത വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ക​ലാ​ല​യം പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ളെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. വി​വി​ധ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​ല്‍ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച ര​ച​ന​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് വി​ജ​യി​ക​ളെ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ല്‍ വാ​യ​ന​യെ​യും എ​ഴു​ത്തി​നെ​യും പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഭാ​ഷ​ക്കും സാ​ഹി​ത്യ​ത്തി​നും സ​മ​ഗ്ര സം​ഭാ​വ​ന ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​ചോ​ദ​നം ന​ല്‍കു​ക​യു​മാ​ണ് ക​ലാ​ല​യം പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇം​ഗ്ല​ണ്ടി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സു​ബി​ന്‍ അ​യ്യ​മ്പു​ഴ​യു​ടെ ‘ഹ്യൂ​മ​ന്‍ ബീ​സ്റ്റ്’ ക​ഥ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നും മ​ലേ​ഷ്യ​യി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള സ​തീ​ശ​ന്‍ ഒ. ​പി​യു​ടെ ‘പൂ​ര​പ്പ​റ​മ്പി​ല്‍ ഒ​രാ​ണ്‍കു​ട്ടി’ ക​വി​ത പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​നും അ​ര്‍ഹ​ത നേ​ടി.

    കെ.​ടി. സൂ​പ്പി, സു​റാ​ബ്, ന​ജീ​ബ് മൂ​ടാ​ടി, മ​ജീ​ദ് സൈ​ദ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ജൂ​റി​യാ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന​ര്‍ഹ​മാ​യ ര​ച​ന​ക​ള്‍ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്. ര​ച​നാ​ശൈ​ലി​യി​ലെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത​ക​ൾ കൊ​ണ്ടും പ്ര​മേ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വൈ​വി​ധ്യം കൊ​ണ്ടും മി​ക​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​യാ​ണ് തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ട കൃ​തി​ക​ളെ​ന്ന് ജൂ​റി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ-​സാം​സ്കാ​രി​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളോ​ട് മൈ​ത്രി​യു​ടെ​യും സൗ​ഹാ​ർ​ദ​ത്തി ന്റെ​യും പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​കൊ​ണ്ട് സം​വ​ദി​ക്കു​ന്ന ര​ച​ന​ക​ൾ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന​കാ​ല​ത്ത് വ​ലി​യ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​ണെ​ന്നും ജൂ​റി വി​ല​യി​രു​ത്തി. പു​ര​സ്‌​കാ​ര ജേ​താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് വേ​ദി​യി​ല്‍ ഫ​ല​ക​വും അ​നു​മോ​ദ​ന പ​ത്ര​വും ന​ല്‍കും.

