Madhyamam
    Bahrain
    Bahrain
    Posted On
    21 Sept 2025 9:50 AM IST
    Updated On
    21 Sept 2025 9:50 AM IST

    ഫെ​ല്ലാ മെ​ഹ​ക്കി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു

    ഫെ​ല്ലാ മെ​ഹ​ക്കി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു
    ഫ്ര​ൻ​ഡ്സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​ഫ ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌

    അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക്കി​ന് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് സോ​ഷ്യ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ റി​ഫ ഏ​രി​യ ഫെ​ല്ല മെ​ഹ​ക്കി​നെ ആ​ദ​രി​ച്ചു. ചെ​റു​പ്രാ​യ​ത്തി​ൽ​ത​ന്നെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​താ​ര​ച​ന​യി​ൽ അ​സാ​ധാ​ര​ണ ക​ഴി​വ് തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും ലിം​ക വേ​ൾ​ഡ് ഓ​ഫ് റെ​ക്കോ​ഡ് ബു​ക്കി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്താ​ണ് ഫെ​ല്ലാ മെ​ഹ്ക് ശ്ര​ദ്ധേ​യ​യാ​യ​ത്. ഏ​രി​യ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ അ​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫീ​ഖ് ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കി.

    ഏ​രി​യ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് മൂ​സ കെ ​ഹ​സ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഏ​രി​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ന​ജാ​ഹ് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. ഫ്ര​ൻ​ഡ്‌​സ് കേ​ന്ദ്ര സ​മി​തി അം​ഗം ജാ​സി​ർ പി.​പി, ഫെ​ല്ലാ മെ​ഹ​ക്കി​ന്റെ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    News Summary - fella mehak
    X