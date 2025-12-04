Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightതെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 4 Dec 2025 1:47 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Dec 2025 1:47 PM IST

    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ

    text_fields
    bookmark_border
    തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തെ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ
    cancel
    camera_alt

    ഫൈ​സ​ൽ ചെ​റു​വ​ണ്ണൂ​ർ

    നാ​ടി​ന്റെ വി​ക​സ​ന​വും ജ​ന​കീ​യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളും സ​ജീ​വ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യ​പ്പെ​ടേ​ണ്ട സ​മ​യ​മാ​ണ് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ലം. എ​ന്നാ​ൽ ഇ​ന്ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ വി​വാ​ദ​ങ്ങ​ളും ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളും മാ​ത്രം അ​ജ​ണ്ട​ക​ളാ​കു​ന്ന​ത് ഖേ​ദ​ക​ര​മാ​ണ്. പൗ​ര​ന്മാ​രു​ടെ ജീ​വ​ൽ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ചെ​വി​കൊ​ടു​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത് അ​ധാ​ർ​മി​ക​ത​യാ​ണ്. ത​ങ്ങ​ളു​ടെ റേ​റ്റി​ങ് കൂ​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് മാ​ത്ര​മാ​യി വാ​ർ​ത്ത​ക​ളു​ണ്ടാ​ക്കു​ക​യും രാ​ഷ്ട്രീ​യ നേ​താ​ക്ക​ളെ​യും സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും അ​ത്ത​രം ഗി​മ്മി​ക്കു​ക​ളി​ൽ ത​ള​ച്ചി​ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ ജ​നാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തെ ത​ന്നെ ത​കി​ടം മ​റി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്.

    പൊ​തു​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് വേ​ള​ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ക​ക്ഷി​ക​ളും മു​ന്ന​ണി​ക​ളും പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന എ​ണ്ണ​മ​റ്റ മോ​ഹ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​റ​ഞ്ഞ പ്ര​ക​ട​ന​പ​ത്രി​ക​ക​ൾ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി മാ​ത്രം കാ​ണു​ന്ന കാ​ല​ത്ത്, ഭ​ര​ണ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് സ​മൂ​ഹം എ​ന്തൊ​ക്കെ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന പൊ​തു​ബോ​ധം വ​ള​ർ​ത്തി​യെ​ടു​ക്കു​വാ​നും അ​ത്ത​രം. വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച​ക​ളി​ൽ ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​മു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഉ​ണ്ടാ​ക​ണം.

    ഗ്രാ​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​നാ​ഡി​യാ​യ ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളും മ​റ്റ് വി​ക​സ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ഈ ​ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്തെ​ങ്കി​ലും രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ൽ അ​ജ​ണ്ട​യാ​കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്. ഗ്രാ​മ​പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ലെ പ​ല വാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ലും റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ അ​വ​സ്ഥ ഏ​റെ ശോ​ച്യാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​ണ്. പ​ല​ത​വ​ണ നി​വേ​ദ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും മ​റ്റും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടും ഇ​തി​ന് മാ​റ്റം​വ​ന്നി​ട്ടി​ല്ല. തൊ​ഴി​ലി​ല്ലാ​യ്മ​യും വി​ല​ക്ക​യ​റ്റ​വും തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കാ​ത്ത ഗ്രാ​മീ​ണ റോ​ഡു​ക​ളും നി​ല​ച്ചു​പോ​യ കു​ടി​വെ​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും മാ​ലി​ന്യ പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം അ​ർ​ഹ​ത​പ്പെ​ട്ട​തെ​ല്ലാം വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ ചോ​ദി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടേ​യി​രി​ക്ക​ണം

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:ControversieselectionBahrain Newsgulf news malayalam
    News Summary - Election-time controversies
    Similar News
    Next Story
    X