Madhyamam
    Posted On
    13 Dec 2025 10:51 AM IST
    Updated On
    13 Dec 2025 10:51 AM IST

    ഓർമകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ വഴിത്തിരിവുകൾ

    ഓർമകളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയ വഴിത്തിരിവുകൾ
    ഷ​ഹീ​ൻ

    ബ​ഹ്റൈ​നി​ലേ​ക്ക് വ​രു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പു​ള്ള കാ​ല​ത്ത്, ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് വാ​ർ​ഡി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​രി​ത്ര​പ്രാ​ധാ​ന്യ​മു​ള്ള വോ​ട്ടെ​ടു​പ്പ് ഇ​ന്നും ഹൃ​ദ​യ​ത്തി​ൽ തെ​ളി​ഞ്ഞു​നി​ൽ​ക്കു​ന്നു. പാ​ര​മ്പ​ര്യ​മാ​യി കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ കോ​ട്ട​യാ​യി ക​ണ​ക്കാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡ് തി​രി​കെ പി​ടി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന​ത് അ​ന്ന് ഞ​ങ്ങ​ൾ ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത വ​ലി​യ രാ​ഷ്ട്രീ​യ​ദൗ​ത്യ​മാ​യി​രു​ന്നു. വ​നി​ത സം​വ​ര​ണ വാ​ർ​ഡ് ആ​യി​രു​ന്ന​തി​നാ​ൽ, പാ​ർ​ട്ടി​നി​ര​യി​ലെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രി​ൽ സ​ജീ​വ സാ​ന്നി​ധ്യ​മാ​യി​രു​ന്ന ബാ​ബു​വേ​ട്ട​ന്റെ ഭാ​ര്യ​യെ സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി​യാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​വ​ന്നു. ‘എ​ണ്ണ​യി​ട്ട യ​ന്ത്രം’ പോ​ലെ ആ ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​ല​ത്ത് ഞ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. ഓ​രോ വീ​ടും ഓ​രോ കു​ടും​ബ​വു​മാ​യും വ്യ​ക്തി​പ​ര​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു. പ്ര​ചാ​ര​ണ യോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ, വീ​ട്ടു​പ​ര്യ​ട​ന​ങ്ങ​ൾ, പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ എ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്നൊ​രു കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മം. നാ​ട്ടി​ലെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​ത​ന്നെ മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​മെ​ന്ന വി​ശ്വാ​സ​ത്തോ​ടെ ഞ​ങ്ങ​ൾ മു​ന്നോ​ട്ട് പോ​യി​രു​ന്നു.

    എ​ന്നാ​ൽ, വോ​ട്ടെ​ണ്ണ​ൽ ദി​ന​ത്തി​ൽ വി​ധി ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​ത്ത് നി​ന്നി​ല്ല. വെ​റും അ​ഞ്ച് വോ​ട്ടി​നാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ തോ​റ്റ​ത്. അ​ന്ന​ത്തെ പ​രാ​ജ​യം എ​ല്ലാ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ​ക്കും വ​ലി​യ മ​നോ​വി​ഷ​മം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. ഇ​തു മാ​ത്ര​മ​ല്ല, അ​തി​ന് മു​മ്പ് അ​തേ വാ​ർ​ഡി​ൽ​ത​ന്നെ ജ​ന​കീ​യ​നാ​യ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഏ​ളാ​പ്പ ആ​ർ.​കെ. അ​ബു സ​ഖാ​വ് പോ​ലും അ​മ്പ​ത് വോ​ട്ടി​ന്റെ കു​റ​വി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​രി​ക്ക​ൽ ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ത​റ​വാ​ട്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ആ​രെ​ങ്കി​ലും മ​ത്സ​രി​ച്ചാ​ൽ വി​ജ​യം ഉ​റ​പ്പാ​ണെ​ന്ന ധാ​ര​ണ​ക്ക് ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ സ്ഥാ​ന​മു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന കാ​ല​ത്ത് ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള പ​രാ​ജ​യ​ങ്ങ​ൾ വ​ലി​യ തി​രി​ച്ച​ടി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നി​രു​ന്നാ​ലും, അ​ന്ന് ന​ട്ടു​വെ​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ അ​ടി​ത്ത​റ പി​ന്നീ​ട് വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ച്ചു. ഒ​രി​ക്ക​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ന്റെ ക​രു​ത്താ​യി​രു​ന്ന വാ​ർ​ഡ് ഇ​ന്ന് സി.​പി.​എ​മ്മി​ന്റെ ഉ​റ​ച്ച കോ​ട്ട​യാ​യി തീ​ർ​ന്നു.

    പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ പ​തു​ക്കെ പാ​ക​പ്പെ​ടു​ന്ന കൂ​ട്ടാ​യ ശ്ര​മ​വും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ന​സ്സി​ലു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​വും ചേ​ർ​ന്ന് വാ​ർ​ഡി​ന്റെ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഭൂ​പ​ടം പു​തു​ക്കി അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി. ഇ​ന്നി​വി​ടെ, അ​തേ വാ​ർ​ഡ് വീ​ണ്ടും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ചൂ​ടി​ൽ ഒ​ന്നാ​കു​ക​യാ​ണ്. ഇ​പ്രാ​വ​ശ്യം യു.​ഡി.​എ​ഫി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്ന് ലീ​ഗ് സ്ഥാ​നാ​ർ​ഥി പ​രി​ത്ക്ക​യും എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫി​ൽ​നി​ന്ന് സു​ഹൃ​ത്ത് ഹ​ക്കീ​മും രം​ഗ​ത്തു​ണ്ട്. ര​ണ്ടു​പേ​രും വാ​ർ​ഡി​നു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ സ്വാ​ധീ​ന​മു​ള്ള​വ​രാ​യ​തി​നാ​ൽ മ​ത്സ​രം ക​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന​ത് വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്. വി​ക​സ​ന വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ടും​ബ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ച​രി​ത്രം എ​ല്ലാം കൂ​ടി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ അ​വ​രു​ടെ നി​ല​പാ​ട് മാ​റ്റി​വെ​ക്കു​ന്ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പാ​ണ് ഈ ​പ്രാ​വ​ശ്യം. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ധി എ​ന്താ​കു​മെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞു​തീ​രാ​ൻ ഇ​പ്പോ​ൾ ആ​രാ​ലും ക​ഴി​യി​ല്ല. പ​ക്ഷേ, ഒ​രു​കാ​ര്യം ഉ​റ​പ്പ്, ഈ ​വാ​ർ​ഡ് വീ​ണ്ടു​മൊ​രു നി​ർ​ണാ​യ​ക രാ​ഷ്ട്രീ​യ പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് സാ​ക്ഷി​യാ​കു​ന്നു.

