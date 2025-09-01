Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 1 Sept 2025 9:05 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:05 AM IST

    സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ എ​ട്ടു​നോ​മ്പ്‌ ആ​ച​ര​ണം

    fasting
    മ​നാ​മ: മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ​യു​ടെ ഗ​ൾ​ഫ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​ഥ​മ ദേ​വാ​ല​യ​മാ​യ ബോം​ബേ ഭ​ദ്രാ​സ​ന​ത്തി​ലെ ബ​ഹ്റൈ​ൻ സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഓ​ർ​ത്ത​ഡോ​ക്സ് ക​ത്തീ​ഡ്ര​ലി​ൽ ‘എ​ട്ടു​നോ​മ്പ്‌ ആ​ച​ര​ണം’ ആ​ഗ​സ്റ്റ് 31 മു​ത​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഏ​ഴ് വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു. തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ എ​ല്ലാ ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് 6.15ന് ​സ​ന്ധ്യ​ന​മ​സ്കാ​രം, വി​ശു​ദ്ധ കു​ര്‍ബാ​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ​പ്രാ​ർ​ഥ​ന. അ​ഞ്ചി​ന് രാ​വി​ലെ 6.30 മു​ത​ല്‍ രാ​ത്രി ന​മ​സ്കാ​രം, പ്ര​ഭാ​ത സ​മ​സ്കാ​രം, വി​ശു​ദ്ധ കു​ര്‍ബാ​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ പ്രാ​ർ​ഥ​ന എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും.

    ഏ​ഴി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് 6.15 മു​ത​ല്‍ സ​ന്ധ്യ​ന​മ​സ്കാ​രം, വി​ശു​ദ്ധ കു​ര്‍ബാ​ന മ​ധ്യ​സ്ഥ പ്രാ​ർ​ഥ​ന, പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം, ആ​ശീ​ര്‍വാ​ദം, നേ​ർ​ച്ച എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്നും ഏ​വ​രും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ​പൂ​ര്‍വം ഈ ​ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ളി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​ത്തീ​ഡ്ര​ല്‍ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് കാ​ര​യ്ക്ക​ല്‍, സ​ഹ വി​കാ​രി റ​വ. ഫാ. ​തോ​മ​സു​കു​ട്ടി പി.​എ​ൻ, ട്ര​സ്‌​റ്റി സ​ജി ജോ​ർ​ജ്, ആ​ക്ടി​ങ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി​ബി ഉ​മ്മ​ന്‍ സ​ക്ക​റി​യ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

