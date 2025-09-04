Begin typing your search above and press return to search.
    സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ സ്കൂ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നി​ടെ

    മ​നാ​മ: സ്കൂ​ളു​ക​ൾ തു​റ​ന്ന ദി​വ​സം വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​ബാ​റ​ക് ജു​മു​അ വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് സ്ഥി​തി​ഗ​തി​ക​ൾ വി​ല​യി​രു​ത്തി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി അ​ദ്ദേ​ഹം നേ​രി​ട്ട് പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു. ദു​റാ​സ് പ്രൈ​മ​റി ഗേ​ൾ​സ് സ്കൂ​ളും, ഹി​സ് ഹൈ​ന​സ് ശൈ​ഖ മോ​സ ബി​ൻ​ത് ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ കോം​പ്രി​ഹെ​ൻ​സി​വ് ഗേ​ൾ​സ് സ്കൂ​ളും മ​ന്ത്രി സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വി​നെ മ​ന്ത്രി പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ എ​ല്ലാ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ജ​യാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ക​യും ചെ​യ്തു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ മ​ന്ത്രി, അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​മാ​യും ഭ​ര​ണ​നി​ർ​വ​ഹ​ണ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​മാ​യും യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്ന് പു​തി​യ അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം​ത​ന്നെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഓ​റി​യ​ന്റേ​ഷ​ൻ ദി​നം ന​ട​ത്തി​യി​രു​ന്നു. കൂ​ടാ​തെ, സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്, വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ റീ​ഹാ​ബി​ലി​റ്റേ​ഷ​ൻ സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും 211 ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ പു​തി​യ ടേം ​ആ​രം​ഭി​ക്കും.

