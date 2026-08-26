ഇ. ടി. ചന്ദ്രൻ എടപ്പാളിന് 'പൊൻ പ്രവാസി ശ്രേഷ്ഠ' അവാർഡ് ലഭിച്ചു

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Posted Ondate_range 26 Aug 2026 10:06 AM IST
Updated Ondate_range 26 Aug 2026 10:06 AM IST
ഇ. ടി. ചന്ദ്രൻ എടപ്പാളിന് 'പൊൻ പ്രവാസി ശ്രേഷ്ഠ' അവാർഡ് ലഭിച്ചുtext_fields
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News Summary - E. T. Chandran Edappal received the 'Pon Pravasi Shreshtha' award
മനാമ: ബഹ്റൈൻ നവകേരളയുടെ സ്ഥാപക അംഗവും മുൻ പ്രസിഡന്റും ഹമദ് ടൗൺ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സെക്രട്ടറിയുമായ ഇ. ടി. ചന്ദ്രൻ എടപ്പാളിന് അഭിമാനകരമായ 'പൊൻ പ്രവാസി ശ്രേഷ്ഠ' അവാർഡ് ലഭിച്ചു. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന മികച്ച സാമൂഹിക, സാമൂഹിക സേവനത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായി 60-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിസിഡബ്ല്യുഎഫ് പ്രവാസി കൗൺസിൽ ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് സമ്മാനിച്ചു.
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