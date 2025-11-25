Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 25 Nov 2025 10:34 AM IST
    date_range 25 Nov 2025 10:34 AM IST

    ഡ​ൽ​ഹി, ഹ​രി​യാ​ന, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് ടൂ​റി​സം സ്റ്റാ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ

    ഡ​ൽ​ഹി, ഹ​രി​യാ​ന, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് ടൂ​റി​സം സ്റ്റാ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ
    ഡ​ൽ​ഹി, ഹ​രി​യാ​ന, ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ് ടൂ​റി​സം സ്റ്റാ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്

    മ​നാ​മ: ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഹ​രി​യാ​ന, ഡ​ൽ​ഹി സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും 'ഒ​രു ജി​ല്ല ഒ​രു ഉ​ൽ​പ്പ​ന്നം' പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യി​ൽ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ വി​നോ​ദ് കെ. ​ജേ​ക്ക​ബ് ആ​ണ് എം​ബ​സി​യി​ലെ കോ​ൺ​സു​ലാ​ർ ഹാ​ളി​ൽ ഇ​വ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഉ​ത്ത​രാ​ഖ​ണ്ഡ്, ഹ​രി​യാ​ന, ഡ​ൽ​ഹി എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. സ്റ്റാ​ളു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും അ​വി​ടു​ത്തെ ത​ന​ത് ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളും എ​ടു​ത്തു കാ​ണി​ക്കു​ന്നു.

    'ഫോ​ക്ക​സ് സ്റ്റേ​റ്റ്/​യൂ​ണി​യ​ൻ ടെ​റി​ട്ട​റി' എ​ന്ന ഇ​ന്ത്യ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി, ഓ​രോ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ​യും ടൂ​റി​സം, ഒ.​ഡി.​ഒ.​പി ഉ​ൽ​പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ക​ദേ​ശം ര​ണ്ട് മാ​സ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഈ ​രീ​തി​യി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. രാ​ജ​സ്ഥാ​ൻ, ക​ശ്മീ​ർ, ഉ​ത്ത​ർ​പ്ര​ദേ​ശ്, ക​ർ​ണാ​ട​ക, ഒ​ഡീ​ഷ, പ​ഞ്ചാ​ബ്, ഹി​മാ​ച​ൽ പ്ര​ദേ​ശ്, മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ്, ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്, ബി​ഹാ​ർ, ഝാ​ർ​ഖ​ണ്ഡ്, ആ​ന്ധ്രാ​പ്ര​ദേ​ശ്, തെ​ല​ങ്കാ​ന എ​ന്നീ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ഇ​തി​നോ​ട​കം എം​ബ​സി ഫീ​ച്ച​ർ ചെ​യ്തു ക​ഴി​ഞ്ഞു. 2025 ന​വം​ബ​ർ 15 മു​ത​ൽ ഡി​സം​ബ​ർ 5 വ​രെ കു​രു​ക്ഷേ​ത്ര​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ഗീ​താ മ​ഹോ​ത്സ​വം 2025 സാം​സ്കാ​രി​ക ഉ​ത്സ​വം എം​ബ​സി പ്ര​ത്യേ​ക ബാ​ന​റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ച്ചു.മ​ഹോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​നെ പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ച്ച് പ​ങ്ക​ജ് മൗ​ര്യ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ക​യും സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

