ആഘോഷത്തിലലിയാൻ ഒരുങ്ങി ഡിസംബർ; ബഹ്റൈനിൽ ‘സെലിബ്രേറ്റ് ബഹ്റൈൻ 2025'ന് അരങ്ങൊരുങ്ങുന്നുtext_fields
മനാമ: വർഷാവസാനം വർണാഭമാക്കാൻ സാംസ്കാരിക ആഘോഷങ്ങൾ, സംഗീത രാവുകൾ, കമ്യൂണിറ്റി പരിപാടികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമഗ്ര കലണ്ടറുമായി ബഹ്റൈൻ ഒരുങ്ങുന്നു. 'ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കുക' എന്ന പ്രമേയത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘സെലിബ്രേറ്റ് ബഹ്റൈൻ 2025’ രാജ്യത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും ലോകോത്തര വിനോദ അനുഭവങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കും.
പ്രമുഖ മാളുകളുമായും ഷോപ്പിങ് സെൻററുകളുമായും സഹകരിച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ബഹ്റൈൻ ഷോപ്പിങ് ഫെസ്റ്റിവലോടെ നവംബർ 28ന് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമാകും. പ്രാദേശിക റീട്ടെയിൽ സ്ഥാപനങ്ങളെയും തദ്ദേശീയ ബിസിനസുകളെയും പിന്തുണക്കുന്നതിനായി വൻ ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ, എക്സ്ക്ലൂസീവ് പ്രൊമോഷനുകൾ, സമ്മാന നറുക്കെടുപ്പുകൾ എന്നിവ ഈ വർഷത്തെ പ്രത്യേകതയാണ്.
ടൂറിസം മന്ത്രി ഫാതിമ ബിൻത് ജഅ്ഫർ അസ്സൈറഫി ഈ ഫെസ്റ്റിവലിനെ രാജ്യത്തിെന്റ ടൂറിസം സ്ട്രാറ്റജി 2022-2026ലെ ഒരു പ്രധാന നാഴികക്കല്ലായാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സാംസ്കാരികം, വിനോദം, ഷോപ്പിങ് എന്നിവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ അനുഭവത്തിൽ സംയോജിപ്പിച്ച്, സാമ്പത്തിക വളർച്ചക്കും വൈവിധ്യവത്കരണത്തിനും ഈ മേഖലയുടെ സംഭാവന വർധിപ്പിക്കാൻ ഈ സീസൺ സഹായിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇവന്റിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും എല്ലാ ഗവർണറേറ്റുകളും പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും ബഹ്റൈൻ ടൂറിസം ആൻഡ് എക്സിബിഷൻസ് അതോറിറ്റി ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സാറാ ബുഹൈജിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രധാന കമ്യൂണിറ്റി പരിപാടികൾ മുഹറഖ് നൈറ്റ്സ്
ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ 30 വരെ രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകനഗരമായ മുഹറഖിലെ പേളിങ് പാത്തിൽ കൊടികയറുന്ന ‘മുഹറഖ് നൈറ്റ്സ്’ ഈ വർഷത്തെ പ്രധാന ആകർഷണമാണ്. കുട്ടികൾക്കായി പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളും പാചകപ്രേമികൾക്കായി വിവിധതരം ഭക്ഷണ സ്റ്റാളുകളും ഇവിടെ സജ്ജമാക്കും. കഴിഞ്ഞവർഷം 5,00,000ൽ അധികം സന്ദർശകരാണ് മുഹറഖ് നൈറ്റ്സിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ഹവാ അൽ മനാമ
ഡിസംബർ 25 മുതൽ ജനുവരി 15 വരെ മനാമ സൂഖിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഹവാ അൽ മനാമ അരങ്ങേറുന്നത്. തലസ്ഥാനനഗരിയുടെ സമ്പന്നമായ ചരിത്രപരവും സാമ്പത്തികപരവും സാമൂഹികപരവുമായ പൈതൃകം ഇത് ആഘോഷിക്കും. ബഹ്റൈന്റെ തനിമയും വൈവിധ്യവും ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പ്രകടനങ്ങളോടെ ഈ പ്രദേശം സജീവമാകും.
മറാഈ ഫെസ്റ്റിവൽ
ബഹ്റൈൻ ഇന്റർനാഷനൽ എൻഡുറൻസ് വില്ലേജിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കാര്യ-കൃഷി മന്ത്രാലയം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എട്ടാമത് വാർഷിക ബഹ്റൈൻ മൃഗ-കാർഷിക ഉൽപാദന പ്രദർശനം (മറാഈ ഫെസ്റ്റിവൽ) ഡിസംബർ ഒമ്പത് മുതൽ 13 വരെ നടക്കും. കൂടാതെ ഫാർമേഴ്സ് മാർക്കറ്റ്, ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരാനുണ്ട്.
ലോകോത്തര സംഗീത വിരുന്നുകൾ
ഡിസംബറിൽ അൽ ദാനാ ആംഫി തിയറ്ററിൽ ലോകോത്തര സംഗീത കലാകാരൻമാർ അണിനിരക്കും. ഡിസംബർ മൂന്നിന് പ്രശസ്ത ഹെവി മെറ്റൽ ബാൻഡ് ആയ മെറ്റാലിക്ക വേദിയിലെത്തും. അഞ്ചിന് മെലഡി സംഗീതം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കായി റിഫയിലെ റോയൽ ഗോൾഫ് ക്ലബിൽ ഒൻപതാമത് ബി.എൻ.പി പാരിബാസ് ബഹ്റൈൻ ജാസ് ഫെസ്റ്റ് നടക്കും. ഗ്രാമി അവാർഡ് ജേതാക്കളായ ഫ്രാങ്ക് ഗാംബാലെ ഓൾ സ്റ്റാർസ് ആണ് ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഒമ്പതിന് ബഹ്റൈൻ ജാസ് ഫെസ്റ്റ് റോയൽ ഗോൾഫ് ക്ലബിലും അരങ്ങേറും. 11ന് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് ഫോർമുല വൺ ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്സ് ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി രാജ്യത്ത് പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച പോപ്പ് താരം പിറ്റ്ബുൾ വീണ്ടും സ്വരരാഗമുയർത്തും.
ദേശീയ ദിന-പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾ
ഡിസംബർ 16ന് ബഹ്റൈൻ ഫോർട്ട്, വാട്ടർ ഗാർഡൻ സിറ്റി, ദി അവന്യൂസ്, ബഹ്റൈൻ ബേ ബീച്ച്, ബഹ്റൈൻ നാഷനൽ മ്യൂസിയം, അൽ സയാഹ്, മറാസി ബഹ്റൈൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ദേശീയ ദിനം പ്രമാണിച്ച് ഫയർവർക്ക്സ്, ഡ്രോൺ ഷോ എന്നിവ നടക്കും. ഡിസംബർ 31ന് ബഹ്റൈൻ ബേയിൽ നടക്കുന്ന കൺകുളിർമ നൽകുന്ന ഫയർവർക്ക്സ്, ഡ്രോൺ ഷോ എന്നിവയോടെ രാജ്യം പുതുവത്സരത്തെ വരവേൽക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ @calendar.bh സന്ദർശിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ www.bahrain.com, BTEA മൊബൈൽ ആപ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register