Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല​ലി​യാ​ൻ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 29 Oct 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 29 Oct 2025 9:44 AM IST

    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല​ലി​യാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി ഡി​സം​ബ​ർ; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ‘സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 2025'ന് ​അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും പു​തു​വ​ത്സ​ര​വും പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും
    ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ല​ലി​യാ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങി ഡി​സം​ബ​ർ; ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ‘സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 2025ന് ​അ​ര​ങ്ങൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു
    cancel

    മ​നാ​മ: വ​ർ​ഷാ​വ​സാ​നം വ​ർ​ണാ​ഭ​മാ​ക്കാ​ൻ സാം​സ്കാ​രി​ക ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ, സം​ഗീ​ത രാ​വു​ക​ൾ, ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​ക്കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഒ​രു സ​മ​ഗ്ര ക​ല​ണ്ട​റു​മാ​യി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഒ​രു​ങ്ങു​ന്നു. 'ഓ​രോ നി​മി​ഷ​വും ജീ​വി​ക്കു​ക' എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘സെ​ലി​ബ്രേ​റ്റ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 2025’ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും ലോ​കോ​ത്ത​ര വി​നോ​ദ അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കും.

    പ്ര​മു​ഖ മാ​ളു​ക​ളു​മാ​യും ഷോ​പ്പി​ങ് സെൻറ​റു​ക​ളു​മാ​യും സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഷോ​പ്പി​ങ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലോ​ടെ ന​വം​ബ​ർ 28ന് ​ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തു​ട​ക്ക​മാ​കും. പ്രാ​ദേ​ശി​ക റീ​ട്ടെ​യി​ൽ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ത​ദ്ദേ​ശീ​യ ബി​സി​ന​സു​ക​ളെ​യും പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി വ​ൻ ഡി​സ്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ, എ​ക്സ്ക്ലൂ​സീ​വ് പ്രൊ​മോ​ഷ​നു​ക​ൾ, സ​മ്മാ​ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.



    ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രി ഫാ​തി​മ ബി​ൻ​ത്​ ജ​അ്​​ഫ​ർ അ​സ്സൈ​റ​ഫി ഈ ​ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നെ രാ​ജ്യ​ത്തി​െ​ന്റ ടൂ​റി​സം സ്ട്രാ​റ്റ​ജി 2022-2026ലെ ​ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​യാ​ണ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ച​ത്. സാം​സ്കാ​രി​കം, വി​നോ​ദം, ഷോ​പ്പി​ങ് എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഒ​രൊ​റ്റ അ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ൽ സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച്, സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ സം​ഭാ​വ​ന വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ഈ ​സീ​സ​ൺ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​വ​ന്റി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും എ​ല്ലാ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളും പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സ്റ്റ് കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ടൂ​റി​സം ആ​ൻ​ഡ് എ​ക്സി​ബി​ഷ​ൻ​സ് അ​തോ​റി​റ്റി ചീ​ഫ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് സാ​റാ ബു​ഹൈ​ജി​യും കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​ധാ​ന ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്

    ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​ന്നു മു​ത​ൽ 30 വ​രെ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പൈ​തൃ​ക​ന​ഗ​ര​മാ​യ മു​ഹ​റ​ഖി​ലെ പേ​ളി​ങ് പാ​ത്തി​ൽ കൊ​ടി​ക​യ​റു​ന്ന ‘മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സ്’ ഈ ​വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​മാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പാ​ച​ക​പ്രേ​മി​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​വി​ധ​ത​രം ഭ​ക്ഷ​ണ സ്റ്റാ​ളു​ക​ളും ഇ​വി​ടെ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കും. ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം 5,00,000ൽ ​അ​ധി​കം സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രാ​ണ് മു​ഹ​റ​ഖ് നൈ​റ്റ്‌​സി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​ത്.

    ഹ​വാ അ​ൽ മ​നാ​മ

    ഡി​സം​ബ​ർ 25 മു​ത​ൽ ജ​നു​വ​രി 15 വ​രെ മ​നാ​മ സൂ​ഖി​ലെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് ഹ​വാ അ​ൽ മ​നാ​മ അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ന​ഗ​രി​യു​ടെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ച​രി​ത്ര​പ​ര​വും സാ​മ്പ​ത്തി​ക​പ​ര​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​പ​ര​വു​മാ​യ പൈ​തൃ​കം ഇ​ത് ആ​ഘോ​ഷി​ക്കും. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ ത​നി​മ​യും വൈ​വി​ധ്യ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന പ്ര​ക​ട​ന​ങ്ങ​ളോ​ടെ ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം സ​ജീ​വ​മാ​കും.

    മ​റാ​ഈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ എ​ൻ​ഡു​റ​ൻ​സ് വി​ല്ലേ​ജി​ൽ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി കാ​ര്യ-​കൃ​ഷി മ​ന്ത്രാ​ല​യം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ​ട്ടാ​മ​ത് വാ​ർ​ഷി​ക ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ മൃ​ഗ-​കാ​ർ​ഷി​ക ഉ​ൽ‌​പാ​ദ​ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം (മ​റാ​ഈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ) ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 13 വ​രെ ന​ട​ക്കും. കൂ​ടാ​തെ ഫാ​ർ​മേ​ഴ്സ് മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ എ​ന്നി​വ​യെ കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​രാ​നു​ണ്ട്.

    ലോ​കോ​ത്ത​ര സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നു​ക​ൾ

    ഡി​സം​ബ​റി​ൽ അ​ൽ ദാ​നാ ആം​ഫി തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ലോ​കോ​ത്ത​ര സം​ഗീ​ത ക​ലാ​കാ​ര​ൻ​മാ​ർ അ​ണി​നി​ര​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​ന് പ്ര​ശ​സ്ത ഹെ​വി മെ​റ്റ​ൽ ബാ​ൻ​ഡ് ആ​യ മെ​റ്റാ​ലി​ക്ക വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തും. അ​ഞ്ചി​ന് മെ​ല​ഡി സം​ഗീ​തം ഇ​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്കാ​യി റി​ഫ​യി​ലെ റോ​യ​ൽ ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബി​ൽ ഒ​ൻ​പ​താ​മ​ത് ബി.​എ​ൻ.​പി പാ​രി​ബാ​സ് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജാ​സ് ഫെ​സ്റ്റ് ന​ട​ക്കും. ഗ്രാ​മി അ​വാ​ർ​ഡ് ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഫ്രാ​ങ്ക് ഗാം​ബാ​ലെ ഓ​ൾ സ്റ്റാ​ർ​സ് ആ​ണ് ഇ​തി​ന് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. ഒ​മ്പ​തി​ന് ബ​ഹ്റൈ​ൻ ജാ​സ് ഫെ​സ്റ്റ് റോ​യ​ൽ ഗോ​ൾ​ഫ് ക്ല​ബി​ലും അ​ര​ങ്ങേ​റും. 11ന് ​പ​ത്ത് വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് ഫോ​ർ​മു​ല വ​ൺ ഗ്രാ​ൻ​ഡ് പ്രി​ക്സ് ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച പോ​പ്പ് താ​രം പി​റ്റ്ബു​ൾ വീ​ണ്ടും സ്വ​ര​രാ​ഗ​മു​യ​ർ​ത്തും.


    ദേ​ശീ​യ ദി​ന-​പു​തു​വ​ത്സ​ര ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ൾ

    ഡി​സം​ബ​ർ 16ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ഫോ​ർ​ട്ട്, വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി, ദി ​അ​വ​ന്യൂ​സ്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ ​ബീ​ച്ച്, ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ മ്യൂ​സി​യം, അ​ൽ സ​യാ​ഹ്, മ​റാ​സി ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ ദി​നം പ്ര​മാ​ണി​ച്ച് ഫ​യ​ർ​വ​ർ​ക്ക്സ്, ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് ​ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ബേ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ൺ​കു​ളി​ർ​മ ന​ൽ​കു​ന്ന ഫ​യ​ർ​വ​ർ​ക്ക്സ്, ഡ്രോ​ൺ ഷോ ​എ​ന്നി​വ​യോ​ടെ രാ​ജ്യം പു​തു​വ​ത്സ​ര​ത്തെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കും.

    കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ​യി​ൽ @calendar.bh സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ www.bahrain.com, BTEA മൊ​ബൈ​ൽ ആ​പ് എ​ന്നി​വ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Decemberbaharin newsnew year celebretionCelebrate Bahrain Festival
    News Summary - December is a month of celebration; 'Celebrate Bahrain 2025' kicks off in Bahrain
    Similar News
    Next Story
    X