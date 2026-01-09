Begin typing your search above and press return to search.
    Bahrain
    date_range 9 Jan 2026 2:43 PM IST
    date_range 9 Jan 2026 2:43 PM IST

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് മേ​ധാ​വി​യു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി

    കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് മേ​ധാ​വി അ​ഡ്മി​റ​ൽ ചാ​ൾ​സ് ബ്രാ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ഡ് കൂ​പ്പ​ർ ര​ണ്ടാ​മ​നു​മാ​യി രി​ഫ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ന്നു

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും സാ​യു​ധ സേ​ന​യു​ടെ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സു​പ്രീം ക​മാ​ൻ​ഡ​റു​മാ​യ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, യു.​എ​സ് സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മാ​ൻ​ഡ് മേ​ധാ​വി അ​ഡ്മി​റ​ൽ ചാ​ൾ​സ് ബ്രാ​ഡ്‌​ഫോ​ർ​ഡ് കൂ​പ്പ​ർ ര​ണ്ടാ​മ​നു​മാ​യി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി. ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നെ​ത്തി​യ അ​ദ്ദേ​ഹം രി​ഫ കൊ​ട്ടാ​ര​ത്തി​ൽ​വെ​ച്ചാ​ണ് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തി​യ​ത്.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നും അ​മേ​രി​ക്ക​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ ക​രു​ത്തി​നെ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ എ​ടു​ത്തു​പ​റ​ഞ്ഞു.

    വി​വി​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ട്ടു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും സൈ​നി​ക, പ്ര​തി​രോ​ധ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും അ​ദ്ദേ​ഹം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

    നി​ല​വി​ലു​ള്ള ക​രാ​റു​ക​ൾ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ‘കോം​പ്രി​ഹെ​ൻ​സി​വ് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് പ്രോ​സ്പി​രി​റ്റി അ​ഗ്രി​മെ​ന്റ്’ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. സ​മീ​പ​കാ​ല​ത്തെ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​വും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ​വു​മാ​യ സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളും പൊ​തു​താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള മ​റ്റു വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളും ച​ർ​ച്ച​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ് റാ​ശി​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റ​ർ കോ​ർ​ട്ട് മ​ന്ത്രി ശൈ​ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, കാ​ബി​ന​റ്റ് കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ അ​ൽ മാ​ലി​ക്കി എ​ന്നി​വ​രും കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

