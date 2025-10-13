Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightകാലാവസ്ഥ മാറ്റവും...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 9:55 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 9:55 PM IST

    കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കാലാവസ്ഥ മാറ്റവും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവും: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ശ്യാം ശരത്

    ഡോ. ശ്യാം ശരത് (ഇന്‍റേർനൽ മെഡിസിൻ സ്​പെഷലിസ്റ്റ്, കിംസ് ഹെൽത്ത് ഹോസ്പിറ്റൽ)

    ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ പെട്ടെന്ന് മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോഴോ നമ്മുടെ ശരീരം പലപ്പോഴും പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. ചെറിയ പനി, ചുമ, അലർജി തുടങ്ങിയവ ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. കൃത്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകിയാൽ ഈ പ്രശ്‌നങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ രോഗലക്ഷണങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നും, പ്രത്യേക ആരോഗ്യസ്ഥിതിയുള്ളവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നും നോക്കാം.

    ചെറിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സ രീതികളും

    ചെറിയ പനി, ചുമ പോലുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാലാവസ്ഥ മാറ്റത്തോടുള്ള ശരീരത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രതികരണമായി കണക്കാക്കാം. ഇവ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ താഴെ പറയുന്ന മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക:

    -ആവശ്യത്തിന് മതിയായ വിശ്രമം എടുക്കുക.

    - കൂടുതൽ വെള്ളം, സൂപ്പ്, കഞ്ഞി പോലുള്ള ദ്രാവകങ്ങൾ ധാരാളമായി കുടിക്കുക.

    - തൊണ്ടവേദന ലഘൂകരിക്കാൻ ഉപ്പുവെള്ളത്തിൽ കഴുകുന്നത് നല്ലതാണ്.

    - പനി കുറയ്ക്കാൻ പാരസെറ്റാമോൾ പോലുള്ള സാധാരണ മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക.

    സ്വയം ചികിത്സ: ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

    ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് വീട്ടുവൈദ്യങ്ങൾ മതിയാകും. എന്നാൽ, ആന്റിബയോട്ടിക്കുകൾ പോലുള്ള മരുന്നുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമില്ലാതെ സ്വയം കഴിക്കുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ല. സ്വയം ചികിത്സ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധയോടെ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ.

    പനി 3 ദിവസത്തിൽ അധികം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടാൽ മതി. ശ്വാസതടസ്സം, നെഞ്ചുവേദന, അല്ലെങ്കിൽ ഉഗ്രമായ തൊണ്ടവേദന പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടാലും കാണുന്നതാണ് ഉചിതം. കൂടാതെ കുഞ്ഞുങ്ങളിലും മുതിർന്നവരിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വഷളാകുമ്പോഴും ഡോക്ടറെ കാണണം.

    കുട്ടികളിലെ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിരോധവും

    കുട്ടികൾക്ക് തണുപ്പുകാലത്ത് പനി, ചുമ, അലർജി എന്നിവയും ചൂടുകൂടുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ചർമരോഗങ്ങൾ എന്നിവയും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാലാവസ്ഥ മാറ്റം അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി താൽക്കാലികമായി കുറയ്ക്കാം.

    -ശുദ്ധജലം കുടിക്കാൻ നൽകുക.

    -പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കുക.

    -മതിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

    -പരിസരം അണുവിമുക്തമായി നിലനിർത്തുക.

    പ്രമേഹവും രക്തസമ്മർദവും ഉള്ളവർ

    പെട്ടെന്നുള്ള താപനില മാറ്റം രക്തസമ്മർദം ഉയർത്താനും രക്തത്തിലെ പഞ്ചസാരയുടെ അളവിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കാരണമാകാം. അത്തരക്കാർ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക:

    -മരുന്നുകൾ കൃത്യസമയത്ത് കഴിക്കുക.

    -മതിയായ വെള്ളം കുടിച്ച് ജലാംശം നിലനിർത്തുക.

    -ശരീരഭാരം നിയന്ത്രിക്കുക.

    കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുള്ള സമയം

    സാധാരണയായി 3 മുതൽ 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ശരീരം പുതിയ കാലാവസ്ഥയുമായി പൊരുത്തപ്പെടും. ഈ സമയത്ത് ശരിയായ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, വെള്ളം എന്നിവ നിർണായകമാണ്. ചിലർക്കിത് 2 ആഴ്ച വരെ എടുത്തേക്കാം.

    പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടാൻ

    വിറ്റാമിൻ സി, വിറ്റാമിൻ ഡി, സിങ്ക്, പ്രോബയോട്ടിക്സ് എന്നിവ അടങ്ങിയ പഴം, പച്ചക്കറി, നാരങ്ങ വർഗങ്ങൾ, തൈര് തുടങ്ങിയ പോഷകാഹാരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക. സപ്ലിമെന്റുകൾ ഡോക്ടറുടെ നിർദേശമനുസരിച്ച് മാത്രം കഴിക്കുക.

    കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അലർജികൾ

    -ധൂളം, പൂക്കളിലെ പൊടി, പൊടി മീൻ, ഫംഗസ് മുതലായവ മൂലം അലർജി

    -മൂക്കൊലിപ്പ്, കണ്ണുനീർ, തുമ്മൽ, തൊണ്ടവേദന, ചർമത്തിൽ ചൊറിച്ചിൽ എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങൾ

    - അലർജി കാരണമായ വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കുക, വീടിൽ വൃത്തിയാക്കൽ പാലിക്കുക, ഡോക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരം ആന്റിഹിസ്റ്റാമിൻ ഉപയോഗിക്കുക.

    ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ വ്യായാമം

    -അത്യധികം ചൂടുള്ള സമയത്ത് (ഉച്ചക്ക് 11 മുതൽ 3 വരെ) വ്യായാമം ഒഴിവാക്കുക.

    -വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കുക; ലഘു വസ്ത്രം ധരിക്കുക.

    -തലചുറ്റൽ, ക്ഷീണം പോലുള്ള ശരീരസൂചനകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടൻ നിർത്തുക.

    ചർമരോഗങ്ങൾ തടയാൻ

    -ദിവസേന കുളിക്കുക, വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുക.

    -ചൂടുള്ളപ്പോൾ വിയർപ്പ് നീണ്ടുനിൽക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.

    -പൊടിപടലങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക

    -ചൊറിച്ചിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴുകി ഉണക്കുക; വഷളായാൽ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണുക.

    കുട്ടികളും, മുതിർന്നവരും, മറ്റു രോഗങ്ങൾ ഉള്ളവരും ഇൻഫ്ലുവൻസ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഇവർക്കാണ് ഫ്ലൂ പിടിച്ചാൽ കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസയിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ദീർഘകാലം ചുമ തുടർന്നേക്കാം. അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ സഹായം തേടുന്നത് നല്ലതാണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:climate changeskin diseasehealthcareblood pressureImmunitydiabetesKims Health Hospital
    News Summary - Climate change and healthcare: precautions to be aware of
    Similar News
    Next Story
    X