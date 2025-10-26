Begin typing your search above and press return to search.
    സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണം; വാക്ക​ത്തോണിൽ പങ്കാളികളായി കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്

    സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ വാ​ക്ക​ത്തോ​ണി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​പ്പോ​ൾ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി സീ​ഫി​ലെ വാ​ട്ട​ർ ഗാ​ർ​ഡ​ൻ സി​റ്റി​യി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച സ്ത​നാ​ർ​ബു​ദ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ വാ​ക്ക​ത്തോ​ണി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി​യി​ൽ അ​ഫി​ലി​യേ​ഷ​നു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് കാ​ൻ​സ​ർ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് ന​ട​ത്തി വി​വി​ധ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കാ​ൻ​സ​ർ സൊ​സൈ​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ ഫ​ക്രൂ എ​ടു​ത്ത് പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് ഡോ. ​പി.​വി. ചെ​റി​യാ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി കെ.​ടി. സ​ലിം, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം അ​ബ്ദു​ൽ സ​ഹീ​ർ, മ​റ്റ് സ​ജീ​വ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ വാ​ക്ക​ത്തോ​ണി​ൽ കാ​ൻ​സ​ർ കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ബാ​ന​റി​ൽ അ​ണി​നി​ര​ന്നു.

    TAGS:breast cancerAwareness Campbaharin newsgulf news malayalam
    News Summary - Breast cancer awareness; Cancer Care Group participates in walkathon
