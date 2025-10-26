സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണം; വാക്കത്തോണിൽ പങ്കാളികളായി കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്text_fields
മനാമ: ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി സീഫിലെ വാട്ടർ ഗാർഡൻ സിറ്റിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സ്തനാർബുദ ബോധവത്കരണ വാക്കത്തോണിൽ കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പ് പങ്കെടുത്തു.
ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റിയിൽ അഫിലിയേഷനുള്ള പ്രവാസികൾക്കായുള്ള കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ് കാൻസർ ബോധവത്കരണ രംഗത്ത് നടത്തി വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബഹ്റൈൻ കാൻസർ സൊസൈറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഡോ. അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഫക്രൂ എടുത്ത് പറഞ്ഞു. കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ് പ്രസിഡന്റ് ഡോ. പി.വി. ചെറിയാൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.ടി. സലിം, എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൽ സഹീർ, മറ്റ് സജീവ പ്രവർത്തകർ എന്നിവർ വാക്കത്തോണിൽ കാൻസർ കെയർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബാനറിൽ അണിനിരന്നു.
