Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    13 Nov 2025 10:38 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Nov 2025 10:38 AM IST

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ബോം​ബാ​ക്ര​മ​ണ​ത്തെ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ച് ബ​ഹ്റൈ​ൻ
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ത​ല​സ്ഥാ​ന​മാ​യ ഡ​ൽ​ഹി​യി​ലെ ചെ​ങ്കോ​ട്ട​യു​ടെ പ​രി​സ​ര​ത്ത് നി​ര​വ​ധി​പേ​രു​ടെ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ക​യും ഡ​സ​ൻ ക​ണ​ക്കി​ന് നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ക്കേ​ൽ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത സ്ഫോ​ട​ന​ത്തെ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശ​ക്ത​മാ​യി അ​പ​ല​പി​ച്ചു. വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ ദു​ര​ന്ത​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രു​ടെ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും ഇ​ന്ത്യ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റി​നും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ജ​ന​ത​ക്കും രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്റെ അ​ഗാ​ധ​മാ​യ ദുഃ​ഖ​വും അ​നു​ശോ​ച​ന​വും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. പ​രി​ക്കേ​റ്റ​വ​ർ എ​ത്ര​യും വേ​ഗം സു​ഖം പ്രാ​പി​ക്ക​ട്ടെ​യെ​ന്നും രാ​ജ്യം ആ​ശം​സി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ​ത്ത​ര​ത്തി​ലു​മു​ള്ള അ​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും തീ​വ്ര​വാ​ദ​ത്തി​നും എ​തി​രെ ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​ള്ള ഉ​റ​ച്ച​തും അ​ച​ഞ്ച​ല​വു​മാ​യ നി​ല​പാ​ട് പ്ര​സ്താ​വ​ന ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള നി​ര​പ​രാ​ധി​ക​ളാ​യ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​ത്വ​വും ഉ​യ​ർ​ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​ഞ്ഞു.

