Madhyamam
    date_range 8 Jan 2026 10:29 AM IST
    date_range 8 Jan 2026 10:29 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - സൗ​ദി ബ​ന്ധം പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്; സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​റെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി

    സു​ര​ക്ഷാ സ​ഹ​ക​ര​ണം, ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ക​സ​നം, ഉ​ഭ​യ​ക​ക്ഷി ബ​ന്ധം എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ
    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ - സൗ​ദി ബ​ന്ധം പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്; സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​റെ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി
    കിരീടാവകാശി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യും സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എ​ച്ച്.​ഇ. നാ​യി​ഫ് ബി​ൻ ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ സു​ദൈ​രി​യും

    കൂടിക്കാഴ്ചക്കിടെ

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​നും സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​ത്തെ പ്ര​കീ​ർ​ത്തി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ. ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ സൗ​ദി അം​ബാ​സ​ഡ​ർ എ​ച്ച്.​ഇ. നാ​യി​ഫ് ബി​ൻ ബ​ന്ദ​ർ അ​ൽ സു​ദൈ​രി​യെ റി​ഫ പാ​ല​സി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച് സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം.

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ ഹ​മ​ദ്​ ബി​ൻ ഈ​സ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ​യു​ടെ​യും സൗ​ദി സൗ​ദി രാ​ജാ​വ് സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സി​ന്റെ​യും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം പു​തി​യ ഉ​യ​ര​ങ്ങ​ളി​ലെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും പൊ​തു​വാ​യ അ​ഭി​ലാ​ഷ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​ലും ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലും സൗ​ദി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ക​ളെ പ്രി​ൻ​സ്​ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ്​ ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു.

    പ്രാ​ദേ​ശി​ക സു​ര​ക്ഷ, ആ​ഗോ​ള സം​ഭ​വ​വി​കാ​സ​ങ്ങ​ൾ, വി​ക​സ​ന മു​ൻ​ഗ​ണ​ന​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ വി​ശ​ദ​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്തു. ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രി ജ​ന​റ​ൽ ശൈ​ഖ്​ റാ​ശി​ദ്​ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ല്ല ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ, പ്രൈം ​മി​നി​സ്റ്റേ​ഴ്സ് കോ​ർ​ട്ട് മി​നി​സ്റ്റ​ർ എ​ച്ച്.​എ​ച്ച്. ഷെ​യ്ഖ് ഈ​സ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ആ​ൽ ഖ​ലീ​ഫ എ​ന്നി​വ​രും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. അ​യ​ൽ​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി സ​മാ​ന​മാ​യ വി​ക​സ​ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ എ​ന്ന നി​ല​യി​ലു​ള്ള ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ-​സൗ​ദി ബ​ന്ധ​ത്തി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രി​ക്ക​ൽ കൂ​ടി അ​ടി​വ​ര​യി​ട്ടു.

    TAGS:Crown Princesaudiisaudi ambassadorBahrain
    News Summary - Bahrain-Saudi ties reach new heights; Crown Prince receives Saudi ambassador
