Madhyamam
    Bahrain
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 11:14 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 11:14 AM IST

    ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു
    മ​നാ​മ: ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ 79ാമ​ത് സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം അ​ഭി​മാ​ന​പൂ​ർ​വം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വ​ള​ർ​ച്ച​യും ബ​ഹ്‌​റൈ​നു​മാ​യി പ​ങ്കി​ടു​ന്ന സൗ​ഹൃ​ദ​വും പ​രി​പാ​ടി പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ച്ചു.ഈ ​ബ​ന്ധം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് പ്ര​വാ​സി ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ലും ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വേ​രൂ​ന്നി​യ​താ​ണ്. ബ​ഹ്‌​റൈ​ന്റെ പു​രോ​ഗ​തി​യി​ൽ ഇ​ന്ത്യ​ൻ പ്ര​വാ​സി സ​മൂ​ഹം വ​ലി​യ സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടൊ​പ്പം, ത​ങ്ങ​ളു​ടെ മാ​തൃ​രാ​ജ്യ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം കാ​ത്തു​സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ളെ​യും അ​തി​രു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വി​ശ്വ​സ്ത​മാ​യ ഒ​രു പാ​ല​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ​തി​ൽ ഞ​ങ്ങ​ൾ അ​ഭി​മാ​നി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ബ്രാ​ഞ്ച് ശൃം​ഖ​ല​യും സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഓ​രോ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ര​നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണം വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​താ​ര്യ​മാ​യും വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. ലു​ലു മ​ണി ആ​പ്പ് ഈ ​രം​ഗ​ത്ത് മു​ൻ​പ​ന്തി​യി​ലാ​ണ്. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് എ​വി​ടെ​നി​ന്നും പ​ണം അ​യ​ക്കാ​ൻ ഈ ​ആ​പ്പ് സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കു​ന്നു. ഭാ​ര​ത് ബി​ൽ പേ​യ്‌​മെ​ന്റ് സി​സ്റ്റം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പു​തി​യ പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ബി​ൽ പേ​യ്‌​മെ​ന്റു​ക​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ സ്വാ​ത​ന്ത്ര്യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​മ്പോ​ൾ, ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മി​ക​ച്ച ഭാ​വി സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും നൂ​ത​ന​വും വി​ശ്വ​സ്ത​വു​മാ​യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ഞ​ങ്ങ​ൾ ഉ​റ​പ്പ് ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ എ​ഡി​സ​ൺ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഘോ​ഷി​ക്കു​ന്ന ഈ ​വേ​ള​യി​ൽ, ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​നും ഞ​ങ്ങ​ൾ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​രു​ന്നു. വി​ശ്വാ​സം, പു​രോ​ഗ​തി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ ഒ​രു ഭാ​വി കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കാ​ൻ ലു​ലു എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ച് എ​ന്നും പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണ്.

    TAGS:Gulf Newsindependence daylulu exchangelulu moneyBahrain News
