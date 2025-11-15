Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Bahrain
    date_range 15 Nov 2025 1:37 PM IST
    date_range 15 Nov 2025 1:37 PM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മം: രാ​ജി, പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ

    ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ​നി​യ​മം: രാ​ജി, പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ൽ, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ
    ?നി​ല​വി​ലു​ള്ള തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ഞാ​ൻ ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ൽ, എ​നി​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മോ? കൂ​ടാ​തെ, ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ എ​ന്റെ അ​വ​സാ​ന സ​ർ​വി​സ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം എ​ങ്ങ​നെ​യൊ​ക്കെ​യാ​ണ് ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്?

    വി​നോ​ദ് വ​ട​ക​ര

    • തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​ർ കാ​ലാ​വ​ധി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തി​നു​മു​മ്പ്, ക​രാ​റി​ൽ വ്യ​വ​സ്ഥ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള നോ​ട്ടീ​സ് കാ​ലാ​വ​ധി കൃ​ത്യ​മാ​യി ന​ൽ​കി രാ​ജി​വെ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം പൊ​തു​വെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ബാ​ധ്യ​ത​ക​ളൊ​ന്നും ഉ​ണ്ടാ​കി​ല്ല. തി​രി​കെ പോ​കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ടി​ക്ക​റ്റി​ന്റെ വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ​റ​യു​ന്നി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ, യാ​ത്ര​ച്ചെ​ല​വ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ്വ​ന്ത​മാ​യി വ​ഹി​ക്ക​ണം.

    നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കാ​തെ ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് മ​നഃ​പൂ​ർ​വം മാ​റി നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ, ചി​ല പ്ര​ത്യേ​ക സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​നാ​യി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കാ​ൻ അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ട്. എ​ന്നാ​ൽ, അ​ത്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ഭ​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം കോ​ട​തി​ക്കാ​ണ്. ഒ​രു കാ​ര്യം പ്ര​ത്യേ​കം ശ്ര​ദ്ധി​ക്ക​ണം. തൊ​ഴി​ൽ ക​രാ​റി​ൽ ക​രാ​ർ വ്യ​വ​സ്ഥ​പ്ര​കാ​രം തൊ​ഴി​ലാ​ളി തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന് വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, ആ ​വ്യ​വ​സ്ഥ പാ​ലി​ക്കാ​ൻ നി​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ്യ​സ്ഥ​രാ​ണ്.

    വി​സ​യു​ടെ ചി​ല​വ് തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നു​ള്ള വ്യ​വ​സ്ഥ നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ല. ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്നും പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ടാ​ൽ പി​രി​ഞ്ഞു​പോ​കു​മ്പോ​ൾ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​നു​കൂ​ല്യം ഇ​പ്പോ​ൾ സോ​ഷ്യ​ൽ ഇ​ൻ​ഷു​റ​ൻ​സി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2024 മാ​ർ​ച്ച് വ​രെ​യു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യം തൊ​ഴി​ലു​ട​മ ത​ര​ണം. അ​തി​ന് ശേ​ഷ​മു​ള്ള ആ​നു​കൂ​ല്യം ഗോ​സി​യി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ക്കും. ആ​നു​കൂ​ല്യം ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത് ആ​ദ്യ​ത്തെ മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നും 15 ദി​വ​സ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​വും മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷ​ത്തി​ന് ശേ​ഷം ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നും ഒ​രു മാ​സ​ത്തെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​വും ആ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക. ജോ​ലി​യി​ൽ നി​ന്ന് രാ​ജി​വെ​ച്ചാ​ലും ഈ ​ആ​നു​കൂ​ല്യം ല​ഭി​ക്കും.

    വി​സ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ

    ? എ​ന്റെ താ​മ​സാ​നു​മ​തി അ​ഥ​വാ വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞാ​ൽ ഞാ​ൻ രാ​ജ്യം വി​ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് എ​ന്ത് നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം? വി​സ പു​തു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​രു​ന്ന​ത് വ​ഴി എ​നി​ക്ക് നേ​രി​ടേ​ണ്ടി വ​രു​ന്ന പി​ഴ​ക​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​യി​രി​ക്കും?

    മു​നീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്

    • നി​ല​വി​ൽ വി​സ സ്പോ​ൺ​സ​ർ ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി/​സ്ഥാ​പ​നം മു​ഖേ​ന, വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി​തീ​യ​തി മു​ത​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ തി​രി​കെ പോ​കു​ന്ന ദി​വ​സം വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ലേ​ക്കു​ള്ള പി​ഴ അ​ട​ച്ച് വി​സ പു​തു​ക്ക​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ പി​ഴ അ​ട​ച്ച് വി​സ പു​തു​ക്കി​യാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ നി​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ന്ന് പു​റ​ത്തു​പോ​രാ​ൻ സാ​ധി​ക്കൂ. വി​സ ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഇ​വി​ടെ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന​ത് നി​യ​മ​പ​ര​മ​ല്ല. അ​തു​കൊ​ണ്ട് നി​ല​വി​ലെ വി​സ​യു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി അ​വ​സാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ന്ന് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ് ഉ​ചി​തം. രാ​ജ്യ​ത്ത് തു​ട​ര​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ, കാ​ലാ​വ​ധി ക​ഴി​യു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പ് ത​ന്നെ പു​തി​യ ജോ​ലി ക​ണ്ടെ​ത്തി നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യ മ​റ്റ് വി​സ​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക. വി​സ ഇ​ല്ലാ​തെ പൊ​ലീ​സ് പി​ടി​ച്ചാ​ൽ ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​യു​ണ്ട്. ശി​ക്ഷ​ക്കു​ശേ​ഷം അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ങ്ങ​ളെ രാ​ജ്യ​ത്ത് നി​ന്ന് ഡി​പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്താ​ൽ പി​ന്നീ​ട് ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ലേ​ക്ക് തി​രി​കെ പ്ര​വേ​ശി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ല.

