Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightBahrainchevron_rightബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ...
    Bahrain
    Posted On
    date_range 5 Nov 2025 9:18 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Nov 2025 9:18 AM IST

    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തോ​ടെ രാ​ത്രി താ​പ​നി​ല 18°C ആ​യി കു​റ​യും

    text_fields
    bookmark_border
    ബ​ഹ്‌​റൈ​നി​ൽ ത​ണു​പ്പ് കൂ​ടു​ന്നു; വാ​രാ​ന്ത്യ​ത്തോ​ടെ രാ​ത്രി താ​പ​നി​ല 18°C ആ​യി കു​റ​യും
    cancel
    Listen to this Article

    മ​നാ​മ: ബ​ഹ്‌​റൈ​ൻ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ കാ​ര്യ​മാ​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്ന് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. ത​ണു​പ്പി​നെ സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്യാ​നു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങാ​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഗ​താ​ഗ​ത, ടെ​ലി​ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ വി​ഭാ​ഗം പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് അ​നു​സ​രി​ച്ച്, ഈ ​വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യി​ലെ താ​പ​നി​ല 18oC ആ​യി കു​റ​യാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ട്. പ​ക​ൽ സ​മ​യ​ത്ത് താ​പ​നി​ല 30oC ആ​യി തു​ട​രു​മെ​ങ്കി​ലും, രാ​ത്രി​യി​ൽ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്ന ഈ ​കു​റ​വ് രാ​ജ്യ​ത്ത് ത​ണു​പ്പ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കും. ഈ ​കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ മാ​റ്റം, ചൂ​ടു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ശേ​ഷം രാ​ജ്യ​ത്ത് സു​ഖ​ക​ര​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ത​ണു​പ്പി​ൽ നി​ന്നും സം​ര​ക്ഷ​ണം നേ​ടാ​നു​ള്ള മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ എ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:weekendBahrainTemperaturesnight
    News Summary - Bahrain is getting colder; night temperatures will drop to 18°C ​​by the weekend
    Similar News
    Next Story
    X